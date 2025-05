Südwest erwartet Hürtürkel – Stern 1900 II trifft auf Kladow

Der 25. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 2 steht ganz im Zeichen des Aufstiegskampfs und der Abstiegsangst. Blau Weiß 90 kann den nächsten Schritt in Richtung Rückkehr in die Berlin-Liga machen, während SSC Südwest und Hermsdorf lauern. Im Keller wird jeder Punkt überlebenswichtig – besonders für Wittenau, Kladow, Berolina Mitte und Novi Pazar. Emotionen, Druck, Drama: Alles ist angerichtet für ein hochspannendes Fußball-Wochenende. Alle Spiele in der Vorschau

Morgen, 19:00 Uhr SSC Südwest 1947 SSC Südwest BSV Hürtürkel Hürtürkel 19:00 live PUSH

Ein echtes Topspiel am Freitagabend eröffnet den Spieltag am Freitagabend. Der Tabellenzweite SSC Südwest (52 Punkte) empfängt mit BSV Hürtürkel (37 Punkte, Platz 5) einen gefährlichen Gegner im Aufwind. Trainer Marco Passeckel konnte mit seinem Team am vergangenen Wochenende einen knappen, aber wichtigen 1:0-Sieg bei Internationale Berlin einfahren. Die Offensive ist dabei extrem variabel – gleich vier Akteure (J. Weiß, M. Chafra, L. Greiner, R. Rumler) haben jeweils mindestens sieben Tore erzielt.

Hürtürkel um Trainer Abdüssamed Demirel feierte am letzten Spieltag ein überzeugendes 3:1 gegen die Berliner Amateure. Stürmer Kubilay Yilmaz sticht mit 9 Toren und 7 Vorlagen hervor, auch Hakan Önal bleibt torgefährlich. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1 – ein Duell auf Augenhöhe, das dieses Mal vielleicht über Aufstieg oder Stagnation entscheidet.

Blau Weiß 90 will zurück in die Berlin-Liga – und ist auf Kurs. Mit 59 Punkten thronen die Schützlinge von Trainer Rani Al Kassem an der Tabellenspitze. Die Offensive ist brutal stark: Geurts (12 Tore), Brömer (12), Grabow (12) – allesamt Torgaranten. Am letzten Spieltag gab es allerdings einen Dämpfer beim 0:1 in Hermsdorf. Nun muss eine Reaktion her.

DJK Schwarz Weiß Neukölln (31 Punkte, Platz 8) spielt unter Trainer Michael Karakaya eine solide Saison. Beim 1:1 gegen Berolina Mitte zeigte sich vor allem Toptorjäger Tobias Schmidt (12 Tore) erneut gefährlich. Das Hinspiel entschied Blau Weiß mit 3:2 für sich – auch diesmal deutet alles auf ein torreiches Duell hin.

So., 04.05.2025, 11:30 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde FC Internationale Berlin 1980 FC Inter II 11:30 PUSH