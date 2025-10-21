Südwest dominiert weiter – Kellerduell geht an Merl

Am fünften Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga zeigte Tabellenführer DJK Südwest Köln erneut seine Klasse und bleibt weiter unangefochten auf Rang eins. Doch auch dahinter geht es eng zu: Aachen, Allner-Bödingen und Menden mischen weiter in der oberen Tabellenhälfte mit. Am Tabellenende bleibt Jüngersdorf weiter ohne Punktgewinn.

RW Merl hat im Heimspiel gegen TuS 08 Jüngersdorf einen wichtigen 2:0-Erfolg eingefahren und damit den zweiten Saisonsieg gefeiert. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit übernahm Merl im zweiten Durchgang die Kontrolle.

„Wir wussten, dass wir die Punkte brauchen – und genau mit dieser Ambition sind wir ins Spiel gestartet. In der zweiten Halbzeit wurde es spielerisch deutlich, und wir haben uns den Sieg durch eine herausragende Mannschaftsleistung verdient.“

Für Jüngersdorf-Coach Hans-Josef Ohren war die Niederlage dagegen ernüchternd:

„In einem Spiel auf schwachem Niveau war die erste Halbzeit ausgeglichen. Nach der Pause war Merl klar besser und hat verdient gewonnen. Wir sind im Abstiegskampf angekommen.“

Straß testet gegen Köln III – Niederlage ohne Wertung

Alemannia Straß nutzte das Duell gegen die 3. Mannschaft des 1. FC Köln (außer Wertung) zum Rotieren und Testen. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage, die jedoch nicht in die Wertung eingeht.

Trainer Sascha Schmitz sah Licht und Schatten:

„Wir waren anfangs nicht voll bei der Sache und lagen früh hinten, haben uns aber stark zurückgekämpft. Nach dem 2:1 zur Pause mussten wir verletzungsbedingt umstellen. Trotz der Niederlage war es ein guter Test, aus dem wir viel mitnehmen können.“

Südwest Köln bleibt makellos – Waldenrath zeigt Moral

DJK Südwest Köln bleibt weiter das Maß aller Dinge in der Liga. Mit einem 2:0-Heimsieg über SV Viktoria Waldenrath feierte das Team von Trainerin Jule Brockhoff den fünften Sieg im fünften Spiel.

„Wir sind mit der ersten Halbzeit nicht ganz zufrieden gewesen, haben aber das Spiel trotzdem kontrolliert und uns die Tore hart erarbeitet. Es war kein leichtes Spiel, umso wichtiger, dass wir auch solche Partien für uns entscheiden können“, so Brockhoff.

Waldenrath-Trainer Maik Honold lobte trotz der Niederlage den Einsatz seiner Mannschaft:

„Nach der enttäuschenden Vorstellung gegen Merl haben wir die erhoffte Reaktion gezeigt. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, aber Südwest hat das am Ende souverän und routiniert zu Ende gespielt – ganz im Stil einer Spitzenmannschaft.“

Menden siegt knapp in Leverkusen – Bergfried kämpft vergeblich

Der SV Menden bleibt nach einem 3:2-Auswärtssieg beim SV Bergfried Leverkusen in der Spitzengruppe der Liga. Menden klettert damit auf Rang drei, während Bergfried weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.

Bergfried-Trainer Sebastian Finster analysierte:

„Menden hat von Beginn an die Kontrolle übernommen. Wir haben in der Defensive ein paar Zuordnungsprobleme gehabt, aber das Team hat sich nie aufgegeben. Wir können in dieser Liga absolut mithalten, müssen uns aber endlich für unseren Aufwand belohnen.“

Homburg-Bröltal feiert Befreiungsschlag

Nach drei deutlichen Niederlagen in Folge meldet sich der TuS Homburg-Bröltal eindrucksvoll zurück. Mit einem 2:0-Erfolg über Casa de España Köln sicherte sich das Team von Mats Bollmann wichtige Punkte und klettert auf Platz acht.

„Das war wahnsinnig wichtig für die Moral – und dass wir zu null gespielt haben, freut mich besonders. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg absolut verdient. Die Mädels haben das heute spielerisch richtig gut gemacht“, so Bollmann.

Allner-Bödingen mit Kantersieg gegen Spoho II

Einen deutlichen 5:1-Erfolg feierte der SV Allner-Bödingen im Heimspiel gegen Vorwärts Spoho II. Damit springt Allner auf Rang vier und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze.

Trainer Jesse Muambay lobte die konzentrierte Leistung seines Teams:

„Wir wussten, was auf uns zukommt, und haben unseren Plan konsequent umgesetzt. Nach dem frühen 2:0 haben wir das Spiel klar kontrolliert. Nach dem 5:0 haben wir etwas Tempo rausgenommen, aber insgesamt war das eine sehr starke Leistung. Jetzt gilt der Fokus dem nächsten Spiel in Menden.“