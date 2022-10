Südwest-Derby in Mannheim 1.FC Saarbrücken: Zwei Verfolger unter Siegzwang

Am elften Spieltag der Drittliga-Saison 2022/2023 steht für den 1. FC

Saarbrücken ein echter Höhepunkt an. Das Team von Trainer Uwe Koschinat

trifft am Samstag um 14 Uhr im Mannheimer Carl-Benz-Stadion (Theodor-Heuss-Anlage) auf den SV

Waldhof.



Neidhart nach zehn Spielen durch fünf Siege, einem Unentschieden und vier

Niederlagen 16 Punkten geholt und rangiert damit einen Zähler hinter dem FCS.

Doch zu Hause haben die Kurpfälzer eine blütenweiße Weste und konnten bisher

jedes Heimspiel gewinnen.

„Es ist ein bisschen rätselhaft, warum das Team auswärts nicht funktioniert und

zu Hause eine Macht ist. Nur mit dem Heimvorteil ist das nicht zu erklären“, sagte

„Es ist ein bisschen rätselhaft, warum das Team auswärts nicht funktioniert und zu Hause eine Macht ist. Nur mit dem Heimvorteil ist das nicht zu erklären", sagte FCS-Trainer Uwe Koschinat, dessen Team von rund 3000 Fans begleitet wird. Die Trainingswoche bei den Blau-Schwarzen gestaltete sich schwierig. Viele

Akteure waren erkältet oder angeschlagen. Neben den langzeitverletzten

Dominik Ernst und Adriano Grimaldi werden auch Robin Scheu, Mike Frantz

sowie Kasim Rabihic sicher ausfallen. Bei weiteren Akteuren wird sich der

Einsatz erst nach dem Abschlusstraining entscheiden.

„Wir werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die in der Lage sein wird, in

Mannheim zu gewinnen. Waldhof steht nach der hohen Niederlage in Osnabrück

unter Druck und will seine Heimserie unbedingt ausbauen. Da müssen wir von

Beginn an dagegenhalten und die sich bietenden Chancen nutzen“, forderte der

FCS-Trainer. Angreifer Sebastian Jacob, mit derzeit fünf Saisontoren bester FCS-Torschütze,

freut sich auf die Atmosphäre in Mannheim. „Wir haben in Elversberg bewiesen,

dass wir auch in Derbys bestehen können. Aber da hatten wir gefühlt ein

Heimspiel, in Mannheim wird eine intensive Atmosphäre herrschen. Es waren in

der Vergangenheit immer enge Spiele. Wir haben auswärts in dieser Saison viele

gute Auftritte gehabt und uns in Osnabrück in einem ähnlichen Umfeld sehr gut

präsentiert. Wenn uns das in Mannheim gelingt, werden wir dort etwas mitholen“,

sagte der 29-Jährige