Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Südwest ärgert Wilmersdorf, Rudow schießt Türkspor ab, Füchse souverän

17. Spieltag im Überblick

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der Hinrunden-Abschluss der Berlin-Liga an.

---

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
3
3
Abpfiff

Der SSC Südwest überraschte am Freitagabend Wilmersdorf, führte nach einem Wilmersdorfer Eigentor sowie dem Treffer von Gian-Luca Blume nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 0:2. Nur wenige Augenblicke später verkürzten die Hausherren, drehten die Partie in Halbzeit zwei schließlich. Doch der Tabellenletzte schlug nochmal zurück. Gian-Luca Blume sicherte den Steglitzern mit seinem zweiten Tor einen Punkt.

---

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
6
1
Abpfiff

Rudow hat ein echtes Ausrufezeichen setzen und sich ordentlich Luft nach unten verschaffen können. Gegen Türkspor führte der Aufsteiger schnell durch Ahmad Haj Youssef. Danach erschien Matchwinner Matteo Günther auf der Bildfläche, schraubte das Ergebnis im Alleingang auf 4:0 hoch. Spätestens mit dem fünften Tor des TSV in der 70. Minute war die Partie endgültig gelaufen.

---

Gestern, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
3
0
Abpfiff

Die Füchse blieben souverän und verteidigten die Tabellenführung. Im Heimspiel gegen Blau Weiß 90 erzielte Victor Sunday seine Saisontore 15 und 16 und brachte die Reinickendorfer auf die Siegerstraße. Kurz vor dem Ende sorgte Yuto Sanui für den 3:0-Endstand. Nun können die Füchse ganz entspannt Richtung Konkurrenz gucken.

---

Heute, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
13:30

Stern 1900 teilte zuletzt vier Mal in Folge die Punkte, hat nun zum Jahresabschluss zwei Topspiele vor der Brust. Altglienicke II lieferte in den vergangenen Wochen durchwachsene Ergebnisse, ist dennoch weiter in Schlagdistanz zur Spitze.

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
14:00

Empor fuhr am vergangenen Wochenende einen durchaus überraschenden Sieg gegen die zweitplatzierten Spandauer Kickers ein und kletterten aus der Abstiegsregion. Nun kommt der Berliner SC zum 6-Punkte-Spiel in den Jahn-Sportpark. Die beiden Tabellennachbarn sind punktgleich.

---

Morgen, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
11:30live

Die Niederlage der Spandauer Kickers aus der Vorwoche wurde bereits angesprochen. Im Derby gegen Staaken soll nun wieder an die Erfolge gegen Mariendorf und den SCC angeknüpft werden. Staaken ist mit zwei Siegen in Folge zuletzt auf Platz zwölf geklettert.

---

Morgen, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
12:00live

Der SC Charlottenburg hat sich dank des Erfolgs gegen Polar Pinguin am Mittwochabend auf Rang zwei vorgeschoben. Nun kommt Fortuna Biesdorf ins Mommsenstadion. Die Gäste warten seit drei Spielen auf einen Dreier, stehen nur noch dank des besseren Torverhältnisses über dem Strich.

---

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
14:30

Duell der Tabellennachbarn: Mariendorf empfängt Frohnau, der Neunte trifft auf den Achten, wobei die Formkurven kaum unterschiedlicher sein könnten. Mariendorf gewann nur eines der letzten sieben Spiele. Frohnau arbeitete sich in dieser Zeit mit Erfolgen über Altglienicke II, Staaken und Südwest am kommenden Gegner vorbei.

---

Morgen, 15:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
15:00

Polar Pinguin verlor am Mittwochabend beim SCC, rutschte auf Rang 16 ab. Nun kommt es zum Spieltagsabschluss zum Kellerduell mit Hohen Neuendorf, wenn der 17. an die Markgrafenstraße reist. Lediglich drei Tore trennen die beiden in der Tabelle.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

