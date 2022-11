Südthüringer Classico ist zurück Nach drei Jahren Pause gibt es wieder das Derby zwischen Sonneberg und Hildburghausen.

Aktuell liegen beide Teams in der Spitzengruppe der Landesklasse. Beide Mannschaften sind Tabellennachbarn. Sonneberg liegt mit 26 Punkten auf Position 3. Hildburghausen hat bei einem Spiel mehr zwei Punkte weniger und liegt auf dem 4. Platz. Mit einem Sieg könnten die Gäste die Spielzeugstädter in der Tabelle sogar überholen. Aber die Trauben in Sonneberg hängen sehr hoch. Von den bisherigen Duellen in Sonneberg hat Hildburghausen lediglich einen Sieg mitnehmen können. Dies war beim bisher letzten Vergleich mit dem 2:1 Auswärtssieg im August 2018 und ist über vier Jahre her. Davor setzte es fünf Niederlagen mit einem Torverhältnis von 4:17.

Die Sonneberger sind momentan als die erfolgreichen Minimalisten unterwegs. Die Mannschaft von Trainer Ronny Röhr ist seit fünf Begegnungen ungeschlagen. Während dieser Zeit holten sie mit einem Torverhältnis von 5:2 Treffern elf Punkte. Davor gab es zu Hause gegen Meiningen eine knappe Niederlage.

Aktuell ist Hildburghausen in einer ordentlichen Form. Sie legten den dritten Sieg in Serie (Waltershausen, Herpf, Fahner II) hin.

70 Minuten der Begegnung des FSV gegen Fahner II hat Trainer Ronny Röhr letzte Woche in Hildburghausen live als Spielbeobachter miterlebt. Er hat sich selbst ein Bild von der aktuellen Leistung der Hildburghäuser machen können. Sonnebergs Trainer Ronny Röhr: „Wir wollen zu Hause schon dreifach punkten. Allerdings kommt mit Hildburghausen ein ordentlicher Brocken. Beide Mannschaften kennen sich aus den vielen Duellen der letzten Jahre in der Liga und im Pokal in- und auswendig. Imponierend ist vor allem das Offensivspiel des Kontrahenten. Ich erwarte ein schweres und intensives Match. Wir hätten natürlich gerne auf dem Rasen gespielt. Aber die Wetterlage lässt dies nicht zu.“

Einer der bisher alle Spiele der Eintracht gegen Sonneberg in den letzten zehn Jahren mitgemacht hat, ist Routinier Martin Schleicher. Und auch am Samstag ist der mittlerweile 37-jährige als ein Akteur der Dreierkette auf der rechten Abwehrseite gesetzt. Allerdings hat er aktuell ein paar Problemchen mit einem zwickenden Oberschenkel: „Hoffentlich bin ich bis Samstag wieder fit. Und dann hoffe ich auf drei Punkte. Denn wir wollen endlich mal in Sonneberg gewinnen. Dort haben wir ja fast nur verloren. Natürlich gibt es auch das Wiedersehen mit Hannes Schreck. Wobei die Sonneberger Mannschaft hat sich schon ziemlich verändert. Von den alten Haudegen sind neben dem Mannschaftskapitän ja nur noch Stefan Funke und Christopher Hopf da. Unsere Chancen sind auf dem Kunstrasen vielleicht etwas höher als im Stadion.“

Vor der aktuellen Spielserie gab es diese Begegnung schon im Pokal. Damals waren beide Teams noch mitten in der Saisonvorbereitung. Sonneberg nutzte den Heimvorteil zu einem 4:3 Sieg. Gespielt wird dieses Mal auf dem Kunstrasenplatz im Sonneberger Stadion. Dies ist mit Sicherheit für die Gäste aus Hildburghausen kein Nachteil. Denn diesen Untergrund haben sie ja zu Hause das ganze Jahr. Allerdings ist der Platz in Sonneberg schon einen Tick größer als der Platz im Käfig von Hildburghausen.