Die Südler sind im Pokalfinale klarer Außenseiter. – Foto: Michael Locke

Südstädter träumen von der Pokalsensation Im Kreispokalfinale sind die Grevenbroicher Fußballer krasse Außenseiter gegen Jüchen. Immerhin ist der Heimvorteil auf ihrer Seite. Verlinkte Inhalte Kreispokal GV/NE VfL Jüchen Grevenb.-Süd

Was das Berliner Olympiastadion für den DFB-Pokal ist, sollte das Grevenbroicher Schlossstadion eigentlich für den Kreispokal werden. Doch nach den gelungenen Finalveranstaltungen der Vorjahre machte den Verantwortlichen des Fußballkreises eine Weltkriegs-Fliegerbombe einen Strich durch die Rechnung. Nachdem auf dem Rasenplatz für deren Entschärfung kürzlich ein stattliches Loch gegraben worden war, kam Plan B ins Spiel. Der bedeutete eine Verlegung auf die Südanlage in Neuenhausen und beschert dem Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd am Ostermontag (16 Uhr) im Finale gegen den Landesligisten VfL Jüchen/Garzweiler Heimrecht.

Freilich unabsichtlich, wie der Kreisvorsitzende Dirk Gärtner betont: „Es war ja schon länger klar, dass eine Bombe im Schlossstadion liegen könnte. Deswegen haben wir uns zeitig um einen Ausweichstandort bemüht.“ Also schon bevor der 1. FC Grevenbroich-Süd den Einzug ins Endspiel geschafft hatte. Und dass der Bezirksligist tatsächlich so weit kommen würde, damit war auch nicht unbedingt zu rechnen. Schließlich bekam es die Mannschaft von Trainer Botan Melik in der Vorschlussrunde Mitte März mit dem hoch gehandelten Landesligisten Holzheimer SG zu tun. Doch ebenfalls auf heimischer Anlage wuchsen die Südstädter über sich hinaus und vermiesten den Holzheimern durch einen spektakulären 5:4-Erfolg den Finaleinzug. Von einem ähnlichen Coup träumt der 1. FC-Süd auch mit Blick auf den Ostermontag. Wobei sich Botan Melik der Rollenverteilung bewusst ist. „Das ist ganz klar das Duell David gegen Goliath“, betont der Süd-Coach angesichts der herausragenden Stellung der Jüchener im Fußballkreis. Schließlich gewannen sie den heimischen Pokalwettbewerb nun schon dreimal in Folge und schafften damit Historisches. Zudem geht auch die Gesamtentwicklung der Mannschaft in den vergangenen Jahren stetig nach oben, in der laufenden Saison ist sechs Spieltage vor Schluss sogar der Oberliga-Aufstieg in greifbarer Nähe.