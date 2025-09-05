Südstädter sind gut drauf vor dem Kreisderby gegen Bayer Dormagen

Der Trainer brachte zudem ein neues Konzept mit, an das sich seine Mannschaft aber schnell gewöhnen konnte. „Ich habe versucht, das System an die Stärken unseres Kaders anzupassen. Und bin bisher sehr zufrieden, wie die Mannschaft unsere neuen Ideen umsetzt“, berichtet Niebel. Ein nächster Bewährungstest steht am Freitag (19.30 Uhr) an, wenn Süd (4.) den TSV Bayer Dormagen (10.) zum Kreisderby empfängt. Die Gäste erwischten mit vier Zählern aus den ersten drei Partien ebenfalls einen ordentlichen Start. Der Tabellenvierte der Vorsaison hat trotz einiger Ausfälle den Anspruch, jede Mannschaft der Liga schlagen zu können. „Unsere Ausfälle können keine Ausrede sein. Wir haben in der abgelaufenen Rückrunde bewiesen, dass wir die Verletzungen als Kollektiv gut auffangen können“, erklärt TSV-Coach Ayhan Karadeniz. Bayer muss unter anderen ohne Torschützenkönig Niclas Kuypers, Philip Suhr und Kapitän Oliver Gammon nach Grevenbroich fahren. Auch der Einsatz von Offensivstrategie Marius Fraßek ist noch offen.

Karadeniz erwartet enges Spiel

Aber auch die Hausherren müssen auf ihren Topangreifer verzichten. Berkay Köktürk, der in der vergangenen Saison 24/25 in 21 Partien 20 Tore schoss und neun weitere auflegte, verpasst das Duell aus beruflichen Gründen. „Es gibt noch die kleine Hoffnung, dass er es zur zweiten Halbzeit schafft“, so sein Trainer Christian Niebel. Der Stürmer steht in dieser Saison nach drei verwandelten Elfmetern und drei Assists bereits bei sechs Torbeteiligungen. Der Ausfall bereitet den Südstädtern keine Sorgen. „Wir sind mit Marcel Hensel vorne gut aufgestellt. Zudem haben jetzt einige der jüngeren Spieler die Möglichkeit, ihren bisher sehr guten Eindruck auch auf dem Platz zu zeigen“, so Niebel.

Bei Flutlicht ist eine intensive und spannende Partie zu erwarten. Die letzte Begegnung der beiden Ligakonkurrenten endete mit 5:3 für den 1. FC Grevenbroich-Süd, im Hinspiel der Vorsaison teilten sich die Teams die Punkte. „Wir gehen die Partie an wie alle anderen. Unsere Taktik ist nicht Gegner orientiert, wir wollen selbst das Spiel machen. Dennoch kennen wir die Stärken der Dormagener“, meint Niebel. Er warnt vor einer gefährlichen Offensive und einem guten Konterspiel über Flügelflitzer Marc Naroska. Der Flügelspieler konnte mit Hilfe seiner Geschwindigkeit vier der sechs Dormagener Saisontore auflegen.

Im Dormagen-Derby gegen den VdS Nievenheim, das durch zwei Treffer in der Nachspielzeit mit 1:1 endete, war das Trainerteam nicht zufrieden mit dem Auftritt der eigenen Mannschaft. Im Duell gegen die Südstädter wünscht sich Karadeniz mehr Kreativität von seinen Jungs. „Ich erwarte ein enges Spiel, deshalb wir am Ende auch der Kopf eine wichtige Rolle spielen“, so Karadeniz.