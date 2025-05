Südstädter können Gnadental helfen

Das Duell um die Meisterschaft in der Bezirksliga neigt sich dem Ende zu. Der Tabellenführer aus Gnadental hat fünf Punkte Vorsprung auf den Verfolger OSV Meerbusch, der am Freitag (19.45 Uhr) gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd gewinnen muss, um die Entscheidung im Titelrennen mindestens eine Woche hinauszuzögern.

Das Freitagsspiel kann im Titelkampf entscheidend werden. Der OSV muss vor heimischer Kulisse vorlegen. Sollte Meerbusch gegen die Südstädter Punkte liegen lassen, könnte die DJK mit einem Sieg bereits am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den TuS Wickrath die Meisterschaft klarmachen. Die Mannschaft des Aufsteigers aus Grevenbroich, in dieser Saison auch Pokalfinalist gegen Sieger Jüchen, befindet sich jedenfalls in hervorragender Form. Die Truppe von Trainer Botan Melik kassierte in den jüngsten sieben Ligaspielen nur eine Niederlage, die anderen Partien gewann der 1. FC. „Wir beweisen in der Rückrunde, dass wir jeden Gegner schlagen können, solange wir uns an das System und die Abläufe halten. Ob wir in der Meisterschaft für eine Vorentscheidung sorgen können, ist mir dabei egal. Wir schauen nur auf uns und jeder Einzelne von uns will unsere letzten beiden Spiele gewinnen“, betont Melik.

Der Tabellenführer aus Gnadental muss sich jedoch nicht auf die Südstädter verlassen. Solange die DJK zwei der verbleibenden drei Partien gewinnt, ist die Meisterschaft in trockenen Tüchern. „Ich werde am Freitag nach unserem Abschlusstraining sicherlich auf das Ergebnis schauen, aber entscheidend ist, was wir machen. Gewinnen müssen wir am Sonntag so oder so. Egal, ob wir diese oder nächste Woche Meister werden wollen“, meint Gnadentals Trainer Sebastian Michalsky. Am Sonntag kann der Coach auch wieder auf Vojno Jesic zurückgreifen. Am vergangenen Wochenende gab er gegen die Red Stars sein Startelfdebüt im Kalenderjahr 2025. Nach seiner Verletzung wurde der Spielmacher langsam herangeführt, jetzt ist er laut Sebastian Michalsky wieder top fit.

Der TuS Wickrath war in der Hinrunde noch ein Stolperstein für die DJK. Trotz der 2:0-Führung nahmen die Gäste nur einen Punkt nach Gnadental mit. Die Aufholjagd wurde vom Doppeltorschützen Niek Mäder möglich gemacht. „Wickrath wurde in der vergangenen Saison noch Dritter und spielt in dieser Saison unter ihren Möglichkeiten. Wir haben im Hinspiel gesehen, wie gefährlich Wickrath werden kann, besonders durch Konter“, so Michalsky.

Die kommenden beiden Partien trägt die DJK Gnadental übrigens am heimischen Nixhüter Weg aus und kann somit aus eigener Kraft auf der eigenen Anlage zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Landesliga aufsteigen. Um den Traum zu erfüllen, muss die Mannschaft noch zweimal glänzen. „Wir haben nach dem Auftritt letzte Woche spielerisch noch etwas gut zu machen. Wer die Gegner sind und wo wir spielen, ist jetzt egal. Es geht nur darum, die nächsten beiden Spiele zu gewinnen“, betont Michalsky.