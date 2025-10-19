Südstadt-Derby: "Ein geiles Spiel, aber für uns Trainer kräftezehrend"

In einem wilden Mittelrheinliga-Ritt hat die SpVg Porz am achten Spieltag bei Fortuna Köln II spät ein 3:3-Unentschieden erzwungen. Vier Minuten in der Nachspielzeit sorgte Joker Gero Pletto für den Ausgleich – und ließ die Gäste jubelnd zurück. Während Porz von einem „verdienten Remis“ sprach, fühlte sich das Ergebnis für Fortuna Köln II an wie eine Niederlage.

„Nach dem Spielverlauf fühlt es sich für uns wie eine weitere Niederlage gegen Porz an“, sagte Fortuna-Teammanager Stefan Kleefisch ernüchtert. „Wir hätten den Sack einfach vorher zumachen müssen. Allein in den letzten zehn Minuten müssen wir eigentlich drei Treffer machen.“

Bereits in der 2. Minute traf Timo Bornemann zum 1:0, Aleksandar Georgiev erhöhte nach 25 Minuten auf 2:0 – doch Porz antwortete. Zunächst scheiterte Torjäger Metin Kizil per Handelfmeter an Lennart Stollenwerk (15.), ehe er nur fünf Minuten später vom Punkt und dann aus dem Spiel heraus doppelt traf (30., 32.) – 2:2, alles offen.

Porz-Trainer Jonas Wendt sah sein Team da voll in der Spur: „Wir waren definitiv die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Wir verschießen einen Elfmeter, bekommen dumme Gegentore nach Standards, aber wir sind stark zurückgekommen.“

Fortuna legt wieder vor – Porz gibt nie auf

Nach der Pause erwischte erneut Fortuna den besseren Start: Bornemann vollendete zum 3:2 (52.). Danach wankte Porz – aber brach nicht. „Wir waren wie ein angeschlagener Boxer“, sagte Wendt, „aber wir haben weitergemacht. Wir geben nie auf – das ist eine Grundvoraussetzung bei uns.“

Während Fortuna in der Schlussphase mehrere Großchancen liegen ließ, warf Porz alles nach vorne. „Ich bin all-in gegangen. Nur noch Mann gegen Mann und es mit langen Bällen versucht“, schilderte Wendt seine Schlussphase-Strategie ehrlich. In der 94. Minute belohnte sich sein Team: Flanke von Raphael-Jan Kaik, Pletto tritt – 3:3.

Emotionale Schlussphase – zwei Teams, ein geiles Fußballspiel

„Die Moral stimmt bei uns seit 2018. Wir sind eine Mannschaft, die nie aufgibt“, sagte Wendt nach dem Abpfiff stolz. Sein Gegenüber Kleefisch sah das ähnlich: „Porz gibt halt nie auf, das ist auch eine Qualität.“

Auch wenn der Punkt für Fortuna zu wenig war, herrschte gegenseitiger Respekt. Wendt lobte die Partie ausdrücklich: „Das war ein fantastisches Oberligaspiel von beiden Seiten. Für Neutrale extrem. Für uns Trainer kräftezehrend – aber ein geiles Spiel.“

Am Ende stand ein Remis, das beide Mannschaften unterschiedlich verbuchten: "Für uns ist der Punkt nach den 90 Minuten zu wenig", so Kleefisch. Für Porz ein kleiner Sieg im Abstiegskampf – und ein weiterer Beweis der eigenen Identität: niemals aufgeben.