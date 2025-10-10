Südschlager "Trapo" vs. Ensdorf der Knaller aller Kreisklassen

Einundzwanzig Partien gehen zusammengefasst in allen drei Kreisklassen des Spielkreises AM/WEN am Wochenende im Rahmen des 12. Spieltags über die Bühne, dabei verdient nur ein einziges Match die Bezeichnung "Spitzenspiel": Am Sonntag um 15 Uhr kreuzen auf dem Sportgelände an der Vilsstrasse in Poppenricht die beiden schon mit großem Vorsprung die Kreisklasse Süd anführenden Teams der SG Traßlberg/Poppenricht (2./29) und DJK Ensdorf (1./30) die Klingen. Nach der ersten Niederlage der Elf aus dem Vilstal möchte "Trapo" die Chance nutzen, durch einen Heimsieg den Ligathron zu besteigen. Für Höchstspannung ist gesorgt, die Tagesform und Kleinigkeiten werden sicherlich eine Rolle spielen bei der Beantwortung der Frage, wer dieses Topduell am Ende für sich entscheidet.
Vor Aufgaben mit der Papierform nach unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad steht das Zweigestirn, welches die Oststaffel punktgleich anführt. Während sich Primus DJK Irchenrieth (1./ 23) bei der SG Plößberg/Schönkirch II (5./16) einer Prüfung auf Herz und Nieren ausgesetzt sieht, ist der SV Waldau (2./23) in der heimischen Elm-Arena hoher Favorit gegen die abstiegsgefährdeten Gäste aus Moosbach (12./11).
Blicken wir noch auf die Tabellenhöhen des Westens, wo beim souveränen Ligaprimus FC Dießfurt (1./29) im Heimspiel gegen den SV Immenreuth (8./13) nichts anderes auf der Agenda stehen darf und auch wird, als den zehnten vollen Ertrag der laufenden Spielzeit einzufahren. Dieser würde dann vor dem letzten Spieltag der Vorrunde der Ruda-Elf schon die inoffizielle Herbstmeisterschaft bescheren.
Im Überblick die Ansetzungen des vorletzten Vorrundenspieltags in den drei Kreisklassen:
Kreisklasse Süd
Im Fokus - ganz klar - das Topduell in Poppenricht, ein Unentschieden dort würde sicherlich dem ersten Verfolger des Spitzenduos, dem TSV Kümmersbruck (3./22) gefallen, der dann - im Falle eines Dreiers im Heimspiel gegen den SV Etzelwang (7./17) - den begehrten Rängen 1 und 2 wieder näher kommen würde. Schauen wir noch auf die drei Mannschaften, die auf den Abstiegsplätzen rangieren: Da stehen der TuS Rosenberg II (14./1 - gegen die Amberger Germania) und die SG Utzenhofen (12./6 - in Neukirchen) vor hohen Hürden, der SV Inter Bergsteig II (13./4) hofft im Nachbarderby mit der SG Paulsdorf (9./14) auf die Unterstützung der eigenen Gesetze eines derartigen Matches.
Kreisklasse Ost
Nur drei Punkte hinter dem Führungsduo Irchenrieth/Waldau lauern zwei punktgleiche Teams darauf, dass die Vorderen Federn lassen. Sowohl der SV Altenstadt/WN (3./20 - gegen Pirk), als auch die DJK Weiden (4./20 - in Etzenricht) wollen ihre "machbaren" Aufgaben erfolgreich lösen, um den beiden auf den Aufstiegsrängen Platzierten weiterhin "einzuheizen", bzw. da zu sein, sollten diese patzen. Im miefigen Tabellenkeller darf für die SpVgg Windischeschenbach (14./6 - gegen Pleystein) nichts anderes zählen, als der erst zweite Saisondreier, will man nicht mit großem Rückstand auf das rettende Ufer in die Rückrunde starten. Von den beiden Teams auf den Schleudersitzen steht die SG Püchersreuth (13./11) vor dem richtungsweisenden Sechs-Punkte-Kellermatch gegen den Neuling aus Altenstadt/VOH (11./13), während die Moosbacher (12./11) die Herkulesaufgabe in Waldau zu erledigen haben.
Kreisklasse West
Im Westen steht Primus FC Dießfurt also vor einer so genannten "Pflichtaufgabe", die beiden ersten Verfolger (SV Neusorg - 2./23 - in Schwarzenbach und SVSW Kemnath - 3./21 - gegen Auerbach II) messen sich am Wochenende mit abstiegsgefährdeten Teams, auch da ist das Ergattern eines Dreiers einfach ein Muss. Am unteren Rand des Klassements also Auerbach II (14./8) und Schwarzenbach (13./8) vor hohen Hürden und auch das dritte, punktgleiche Team des TSV Pressath (12./8) steht im Heimspiel gegen die zuletzt mächtig auf die Pauke hauende SG Seugast/Schlicht II (7./16) vor einer großen Herausforderung. Ob da das jeweils acht Punkte besitzende Trio auf den Rängen 12 bis 14 etwas zur Verbesserung der unbefriedigenden Lage tun kann, erscheint eher fraglich - Überraschungen sind allerdings nie auszuschliessen.