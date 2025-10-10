 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Mit einem Heimsieg im Topduell gegen die DJK Ensdorf könnte die SG Traßlberg/Poppenricht (in Schwarz) den "Platz an der Sonne" übernehmen.
Mit einem Heimsieg im Topduell gegen die DJK Ensdorf könnte die SG Traßlberg/Poppenricht (in Schwarz) den "Platz an der Sonne" übernehmen. – Foto: Frank Kokott

Südschlager "Trapo" vs. Ensdorf der Knaller aller Kreisklassen

Der zuletzt erstmals besiegte Primus muss zu seinem "Vize" +++ Führungsduo des Ostens Irchenrieth/Waldau vor Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades +++ Westprimus Dießfurt auf heimischem Geläuf hoher Favorit

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
DJK Irchenrieth
DJK Weiden

Einundzwanzig Partien gehen zusammengefasst in allen drei Kreisklassen des Spielkreises AM/WEN am Wochenende im Rahmen des 12. Spieltags über die Bühne, dabei verdient nur ein einziges Match die Bezeichnung "Spitzenspiel": Am Sonntag um 15 Uhr kreuzen auf dem Sportgelände an der Vilsstrasse in Poppenricht die beiden schon mit großem Vorsprung die Kreisklasse Süd anführenden Teams der SG Traßlberg/Poppenricht (2./29) und DJK Ensdorf (1./30) die Klingen. Nach der ersten Niederlage der Elf aus dem Vilstal möchte "Trapo" die Chance nutzen, durch einen Heimsieg den Ligathron zu besteigen. Für Höchstspannung ist gesorgt, die Tagesform und Kleinigkeiten werden sicherlich eine Rolle spielen bei der Beantwortung der Frage, wer dieses Topduell am Ende für sich entscheidet.

Vor Aufgaben mit der Papierform nach unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad steht das Zweigestirn, welches die Oststaffel punktgleich anführt. Während sich Primus DJK Irchenrieth (1./ 23) bei der SG Plößberg/Schönkirch II (5./16) einer Prüfung auf Herz und Nieren ausgesetzt sieht, ist der SV Waldau (2./23) in der heimischen Elm-Arena hoher Favorit gegen die abstiegsgefährdeten Gäste aus Moosbach (12./11).

Blicken wir noch auf die Tabellenhöhen des Westens, wo beim souveränen Ligaprimus FC Dießfurt (1./29) im Heimspiel gegen den SV Immenreuth (8./13) nichts anderes auf der Agenda stehen darf und auch wird, als den zehnten vollen Ertrag der laufenden Spielzeit einzufahren. Dieser würde dann vor dem letzten Spieltag der Vorrunde der Ruda-Elf schon die inoffizielle Herbstmeisterschaft bescheren.

Im Überblick die Ansetzungen des vorletzten Vorrundenspieltags in den drei Kreisklassen:

Kreisklasse Süd

Im Fokus - ganz klar - das Topduell in Poppenricht, ein Unentschieden dort würde sicherlich dem ersten Verfolger des Spitzenduos, dem TSV Kümmersbruck (3./22) gefallen, der dann - im Falle eines Dreiers im Heimspiel gegen den SV Etzelwang (7./17) - den begehrten Rängen 1 und 2 wieder näher kommen würde. Schauen wir noch auf die drei Mannschaften, die auf den Abstiegsplätzen rangieren: Da stehen der TuS Rosenberg II (14./1 - gegen die Amberger Germania) und die SG Utzenhofen (12./6 - in Neukirchen) vor hohen Hürden, der SV Inter Bergsteig II (13./4) hofft im Nachbarderby mit der SG Paulsdorf (9./14) auf die Unterstützung der eigenen Gesetze eines derartigen Matches.

Morgen, 13:15 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
13:15

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
15:00live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
15:00

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
15:15

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
14:00

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
16:00

Kreisklasse Ost

Nur drei Punkte hinter dem Führungsduo Irchenrieth/Waldau lauern zwei punktgleiche Teams darauf, dass die Vorderen Federn lassen. Sowohl der SV Altenstadt/WN (3./20 - gegen Pirk), als auch die DJK Weiden (4./20 - in Etzenricht) wollen ihre "machbaren" Aufgaben erfolgreich lösen, um den beiden auf den Aufstiegsrängen Platzierten weiterhin "einzuheizen", bzw. da zu sein, sollten diese patzen. Im miefigen Tabellenkeller darf für die SpVgg Windischeschenbach (14./6 - gegen Pleystein) nichts anderes zählen, als der erst zweite Saisondreier, will man nicht mit großem Rückstand auf das rettende Ufer in die Rückrunde starten. Von den beiden Teams auf den Schleudersitzen steht die SG Püchersreuth (13./11) vor dem richtungsweisenden Sechs-Punkte-Kellermatch gegen den Neuling aus Altenstadt/VOH (11./13), während die Moosbacher (12./11) die Herkulesaufgabe in Waldau zu erledigen haben.

Morgen, 16:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
16:00live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
15:00live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
15:00live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
15:00live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
15:00live

Kreisklasse West

Im Westen steht Primus FC Dießfurt also vor einer so genannten "Pflichtaufgabe", die beiden ersten Verfolger (SV Neusorg - 2./23 - in Schwarzenbach und SVSW Kemnath - 3./21 - gegen Auerbach II) messen sich am Wochenende mit abstiegsgefährdeten Teams, auch da ist das Ergattern eines Dreiers einfach ein Muss. Am unteren Rand des Klassements also Auerbach II (14./8) und Schwarzenbach (13./8) vor hohen Hürden und auch das dritte, punktgleiche Team des TSV Pressath (12./8) steht im Heimspiel gegen die zuletzt mächtig auf die Pauke hauende SG Seugast/Schlicht II (7./16) vor einer großen Herausforderung. Ob da das jeweils acht Punkte besitzende Trio auf den Rängen 12 bis 14 etwas zur Verbesserung der unbefriedigenden Lage tun kann, erscheint eher fraglich - Überraschungen sind allerdings nie auszuschliessen.

So., 12.10.2025, 13:15 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
13:15

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
15:00

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
16:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
15:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
19:00

Aufrufe: 010.10.2025, 12:00 Uhr
Werner SchaupertAutor