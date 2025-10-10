Südschlager "Trapo" vs. Ensdorf der Knaller aller Kreisklassen

Vor Aufgaben mit der Papierform nach unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad steht das Zweigestirn, welches die Oststaffel punktgleich anführt. Während sich Primus DJK Irchenrieth (1./ 23) bei der SG Plößberg/Schönkirch II (5./16) einer Prüfung auf Herz und Nieren ausgesetzt sieht, ist der SV Waldau (2./23) in der heimischen Elm-Arena hoher Favorit gegen die abstiegsgefährdeten Gäste aus Moosbach (12./11).

Blicken wir noch auf die Tabellenhöhen des Westens, wo beim souveränen Ligaprimus FC Dießfurt (1./29) im Heimspiel gegen den SV Immenreuth (8./13) nichts anderes auf der Agenda stehen darf und auch wird, als den zehnten vollen Ertrag der laufenden Spielzeit einzufahren. Dieser würde dann vor dem letzten Spieltag der Vorrunde der Ruda-Elf schon die inoffizielle Herbstmeisterschaft bescheren.

Im Überblick die Ansetzungen des vorletzten Vorrundenspieltags in den drei Kreisklassen:

Kreisklasse Süd

Im Fokus - ganz klar - das Topduell in Poppenricht, ein Unentschieden dort würde sicherlich dem ersten Verfolger des Spitzenduos, dem TSV Kümmersbruck (3./22) gefallen, der dann - im Falle eines Dreiers im Heimspiel gegen den SV Etzelwang (7./17) - den begehrten Rängen 1 und 2 wieder näher kommen würde. Schauen wir noch auf die drei Mannschaften, die auf den Abstiegsplätzen rangieren: Da stehen der TuS Rosenberg II (14./1 - gegen die Amberger Germania) und die SG Utzenhofen (12./6 - in Neukirchen) vor hohen Hürden, der SV Inter Bergsteig II (13./4) hofft im Nachbarderby mit der SG Paulsdorf (9./14) auf die Unterstützung der eigenen Gesetze eines derartigen Matches.