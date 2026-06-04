Südost gewinnt und bleibt auf dem Thron Frauen 2. Liga, 19. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · 04.06.2026, 22:38 Uhr · 0 Leser

Südost bleibt stabil und kann sich mit einem Sieg gegen die Reserven des FC Wädenswil auf dem Leaderthron zu halten. Doch auch die Konkurrenz punktet. Höngg und die Reserven des FC Winterthur siegen klar und bleiben an der Spitze dran, wie auch der spielfreie FC Phönix. Vor den letzten drei Runden sind die vier Teams nur durch einen Punkt getrennt. Das Schlussprogramm spricht für den FFC Südost, welche noch gegen drei Teams aus dem hinteren Tabellenbereich antreten muss. Phoenix und Winterthur haben noch ein Spiel mehr ausgetragen, sodass der ärgste Verfolger der SV Höngg sein wird. Im hinteren Teil der Tabelle ist ein Abstiegskampf entbrannt. Lange sah es so aus, als würde da nichts mehr anbrennen, da mit Volketswil und Niederwenningen zwei Teams klar abgeschlagen sind. Da nun aber von der 1. Liga zwei Zürcher Teams absteigen werden, wird es wohl ein drittes Team erwischen. Lachen, Kloten, Wädenswil II, Schlieren II und Küsnacht müssen wohl alle noch bangen um die Klasse zu halten.

Im Duell der Frauen 2. Liga zeigte der FC Küsnacht eine beeindruckende Leistung gegen den FC Volketswil. Larissa Schläpfer eröffnete in der 17. Minute das Skore mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Giulia Mazzola. Nur sieben Minuten später erhöhte Mazzola selbst auf 0:2, indem sie einen Abpraller verwertete. In der zweiten Halbzeit war es Malina Stähli, die in der 57. Minute nach einem Zuspiel von Schläpfer auf 0:3 stellte. Mazzola schnürte ihren Doppelpack in der 78. Minute, als sie nach einer Flanke von Gloria Menzi traf. Coco Brouwer setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 0:5, bevor Jana Meyer in der Nachspielzeit für den Ehrentreffer sorgte. Der FFC Südost Zürich schaffte es die Tabellenspitze zu wahren. Gegen die Reserven des FC Wädenswil setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:1 durch. Florence Gfeller eröffnete in der 29. Minute das Torfestival und erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0. Melina Steinemann verkürzte kurz vor der Pause für Wädenswil auf 2:1. Uma Stricker stellte in der 59. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte den Sieg für die Tabellenführerinnen.

Auch der FC Winterthur Frauen U21 bleibt oben mit dran. Mit einem beeindruckenden Spiel gegen den FC Lachen/Altendorf gelingt der Dreier auf eindrückliche Weise - mit 7:3. Regina Brugger eröffnete bereits in der 4. Minute das Torfestival, gefolgt von Annina Enz in der 12. Minute. Teuta Marjakaj verkürzte für Lachen auf 2:1, doch Sara Stoob stellte in der 20. Minute den alten Abstand wieder her. Valentina Lazzarini verkürzte in der 29. Minute erneut zum 3:2 Pausenstand. Nach der Pause traf Kim La Bella zum 4:2 - doch der FC Lachen blieb zäh dran. Ronja Elmer verkürzte erneut auf 4:3. Annina Enz traf zum zweiten Mal zum 5:3, damit war der Widerstand gebrochen. Kaya Lindegger erhöhte noch auf 6:3, und Enz verwandelte schliesslich einen Elfmeter zum 7:3 Endstand. Ein torreiches und unterhaltsames Spiel! Auch sehr torreich das Duell zwischen dem FC Kloten und dem FC Uster. Das Spiel endete mit 3:3. Uster ging durch einen Elfmeter von Nina Schwab in der 24. Minute in Führung. Kloten glich mit dem ersten Angriff in der zweiten Halbzeit durch Sara Grande aus. Doch Melissa Lätsch brachte den FC Uster im Gegenzug erneut in Führung. Olivia Studer sorgte in der 53. Minute für den 2:2-Ausgleich. Uster ging durch Ermelanda Mirakaj in der 67. Minute zum dritten Mal in Führung, doch Grande verwandelte einen Elfmeter in der 80. Minute zum erneuten Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase sah Kyra Lätsch in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte, und Vivien Bettoni wurde in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz gestellt. Tore fielen keine mehr.