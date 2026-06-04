Südost gewinnt und bleibt auf dem Thron

Südost bleibt stabil und kann sich mit einem Sieg gegen die Reserven des FC Wädenswil auf dem Leaderthron zu halten. Doch auch die Konkurrenz punktet. Höngg und die Reserven des FC Winterthur siegen klar und bleiben an der Spitze dran, wie auch der spielfreie FC Phönix. Vor den letzten drei Runden sind die vier Teams nur durch einen Punkt getrennt.
Das Schlussprogramm spricht für den FFC Südost, welche noch gegen drei Teams aus dem hinteren Tabellenbereich antreten muss. Phoenix und Winterthur haben noch ein Spiel mehr ausgetragen, sodass der ärgste Verfolger der SV Höngg sein wird.
Im hinteren Teil der Tabelle ist ein Abstiegskampf entbrannt. Lange sah es so aus, als würde da nichts mehr anbrennen, da mit Volketswil und Niederwenningen zwei Teams klar abgeschlagen sind. Da nun aber von der 1. Liga zwei Zürcher Teams absteigen werden, wird es wohl ein drittes Team erwischen. Lachen, Kloten, Wädenswil II, Schlieren II und Küsnacht müssen wohl alle noch bangen um die Klasse zu halten.
Im Duell der Frauen 2. Liga zeigte der FC Küsnacht eine beeindruckende Leistung gegen den FC Volketswil. Larissa Schläpfer eröffnete in der 17. Minute das Skore mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Giulia Mazzola. Nur sieben Minuten später erhöhte Mazzola selbst auf 0:2, indem sie einen Abpraller verwertete. In der zweiten Halbzeit war es Malina Stähli, die in der 57. Minute nach einem Zuspiel von Schläpfer auf 0:3 stellte. Mazzola schnürte ihren Doppelpack in der 78. Minute, als sie nach einer Flanke von Gloria Menzi traf. Coco Brouwer setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 0:5, bevor Jana Meyer in der Nachspielzeit für den Ehrentreffer sorgte.
Der FFC Südost Zürich schaffte es die Tabellenspitze zu wahren. Gegen die Reserven des FC Wädenswil setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:1 durch. Florence Gfeller eröffnete in der 29. Minute das Torfestival und erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0. Melina Steinemann verkürzte kurz vor der Pause für Wädenswil auf 2:1. Uma Stricker stellte in der 59. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte den Sieg für die Tabellenführerinnen.
Auch der FC Winterthur Frauen U21 bleibt oben mit dran. Mit einem beeindruckenden Spiel gegen den FC Lachen/Altendorf gelingt der Dreier auf eindrückliche Weise - mit 7:3. Regina Brugger eröffnete bereits in der 4. Minute das Torfestival, gefolgt von Annina Enz in der 12. Minute. Teuta Marjakaj verkürzte für Lachen auf 2:1, doch Sara Stoob stellte in der 20. Minute den alten Abstand wieder her. Valentina Lazzarini verkürzte in der 29. Minute erneut zum 3:2 Pausenstand. Nach der Pause traf Kim La Bella zum 4:2 - doch der FC Lachen blieb zäh dran. Ronja Elmer verkürzte erneut auf 4:3. Annina Enz traf zum zweiten Mal zum 5:3, damit war der Widerstand gebrochen. Kaya Lindegger erhöhte noch auf 6:3, und Enz verwandelte schliesslich einen Elfmeter zum 7:3 Endstand. Ein torreiches und unterhaltsames Spiel!
Auch sehr torreich das Duell zwischen dem FC Kloten und dem FC Uster. Das Spiel endete mit 3:3. Uster ging durch einen Elfmeter von Nina Schwab in der 24. Minute in Führung. Kloten glich mit dem ersten Angriff in der zweiten Halbzeit durch Sara Grande aus. Doch Melissa Lätsch brachte den FC Uster im Gegenzug erneut in Führung. Olivia Studer sorgte in der 53. Minute für den 2:2-Ausgleich. Uster ging durch Ermelanda Mirakaj in der 67. Minute zum dritten Mal in Führung, doch Grande verwandelte einen Elfmeter in der 80. Minute zum erneuten Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase sah Kyra Lätsch in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte, und Vivien Bettoni wurde in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz gestellt. Tore fielen keine mehr.
Mit einem dominanten Auftritt besiegte der SV Höngg den FC Schlieren mit 5:0. Joy Lienert eröffnete bereits in der 1. Minute den Torreigen, gefolgt von Alina Wehrli (19.) und Emel Sterchi (23.), die das Spiel früh entschieden. Cinzia Zehnder (84.) und Dominique Meyer (89.) rundeten das Ergebnis ab. Ein klarer Sieg für die Hönggerinnen und ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen!
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
SV Höngg – FC Schlieren II 5:0
SV Höngg: Elina Merlo, Nadia Gubler, Tanja Stella, Adélie Foret, Nadine Fässler, Alina Wehrli (46. Dominique Meyer), Sina Heinzel (46. Nathalie Küng), Emel Sterchi, Alessia Gomes Priore (30. Jil Lang), Elin Ribi (30. Iman Mujcinovic), Joy Lienert (22. Cinzia Zehnder)
FC Schlieren II: Nina Bärtsch, Sabrina Seiler, Enya Peyer, Tania Daniela Ferreira Da Costa (65. Nathalie Brägger), Janine Steiner (54. Veronika Pnishi), Sarina Macciacchini (60. Sabrina Uebersax), Giada Casagrande (46. Adriana Tamara Bösiger), Melisa Demirayak, Sarina De Almeida Franco (80. Hakime Alimi), Tanja Bärtsch, Jil Angst
Tore: 1:0 Joy Lienert (1.), 2:0 Alina Wehrli (19.), 3:0 Emel Sterchi (23.), 4:0 Cinzia Zehnder (84.), 5:0 Dominique Meyer (89.)
FFC Südost Zürich 1 – FC Wädenswil II 3:1
FFC Südost Zürich 1: Betül Sahbaz, Julie Bauert, Runa Schuler, Vanja Hauser, Mélanie Audergon, Fabienne Gfeller (71. Solène Suter), Genesis Maria Santana Vasquez (26. Florence Gfeller) (87. Lisha Kiefer), Matthia Hofer, Milou Theunissen, Uma Stricker (62. Mila Büchi), Sherlyn Gianini (71. Nadine Lopez Guimaraes)
FC Wädenswil II: An Spijkers, Isabella Fluri, Rahel Zgraggen, Selina Rabuzin, Sofia Regina Espineira (46. Alianet Vono), Judith Winet, Lou Köppel, Janine Frey (41. Nina Alimenti), Gianna Gioia Cortesi (46. Sophie Suter), Leonie Heissler (26. Laura Jacoviello), Simona Fontana (32. Melina Steinemann)
Tore: 1:0 Florence Gfeller (29.), 2:0 Florence Gfeller (35.), 2:1 Melina Steinemann (43.), 3:1 Uma Stricker (59.)
FC Kloten – FC Uster 3:3
FC Kloten: Seraina Moscon, Kateryna Snizhko, Anna Nikolaienko, Kristina Franjkovic, Daria Patrikieieva, Sara Grande, Aliza Rettich, Sema Sertkan, Janika Johnson, Nuriye Özalp (36. Belma Omerovic) (66. Nuriye Özalp) (89. Olivia Studer), Olivia Studer (72. Sybille Keller)
FC Uster: Ena Steiner, Dominique Suter, Sina Schmidlin, Jana Kloiber (68. Melissa Lätsch), Sophie Giuliani, Christina Widmer (35. Thalita De Espidola) (68. Vivien Bettoni), Luana Natale, Melissa Lätsch (35. Ermelanda Mirakaj), Katja Schmid (60. Christina Widmer), Nina Schwab, Kyra Lätsch
Tore: 0:1 Nina Schwab (24. Foulelfmeter), 1:1 Sara Grande (46. Foulelfmeter), 1:2 Melissa Lätsch (47.), 2:2 Olivia Studer (53.), 2:3 Ermelanda Mirakaj (67.), 3:3 Sara Grande (80. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Kyra Lätsch (82./FC Uster/)
Rot: Vivien Bettoni (91./FC Uster/)
FC Winterthur Frauen U21 II – FC Lachen/Altendorf 7:3
FC Winterthur Frauen U21 II: Amy Bachmann, Leana Büchler, Katharina Brugger, Eva Wachter, Nicole Hernandez Fernandez, Alina Amstad (80. Ulrike Müller), Regina Brugger (65. Chayenne Graf), Kim La Bella (65. Vanja Iuliano), Annina Enz, Kaya Lindegger (76. Fiona Alessia Rellstab), Sara Stoob (76. Arjeta Knepper)
FC Lachen/Altendorf: Raquel Bruno, Adriana Spieser, Leonie Grob (70. Asia Puntillo), Stefanie Steinauer, Ada Galluccio (51. Daria Schuler), Tsomo Stähli (46. Ronja Elmer), Joelle Zimmermann, Sanja Radovic (46. Stefanie Reinalter), Samira Köhli, Valentina Lazzarini, Teuta Marjakaj (41. Saira Grassi)
Tore: 1:0 Regina Brugger (4.), 2:0 Annina Enz (12.), 2:1 Teuta Marjakaj (16.), 3:1 Sara Stoob (20.), 3:2 Valentina Lazzarini (29.), 4:2 Kim La Bella (48.), 4:3 Ronja Elmer (52.), 5:3 Annina Enz (65.), 6:3 Kaya Lindegger (76.), 7:3 Annina Enz (83. Foulelfmeter)
FC Volketswil – FC Küsnacht 1:5
FC Volketswil: Tanja Meier, Manuela Meier (65. Julie Metzger), Denise Genoud (60. Alessia Platter), Marianne Syz, Kim Carnevale, Ronja Carnevale (46. Naemi Baur), Zoe Moore, Adelina Peter (23. Jana Meyer), Pascale Hefti, Besa Farizi, Maribel Canedo Rodriguez
FC Küsnacht: Pascale Brum, Nicole Erne (63. Ann-Sophie Aimée Fus), Lilia Rüegg, Ursina Bachmann, Lynn Brändli, Gloria Menzi, Kate Raebiger (74. Valentina Balsarini), Giulia Iannuzzi (28. Michelle Grütter) (67. Giulia Iannuzzi), Valentina Balsarini (52. Estella Rong), Giulia Mazzola (44. Larissa Schläpfer), Larissa Schläpfer (32. Coco Brouwer) (67. Giulia Mazzola)
Tore: 0:1 Larissa Schläpfer (17.), 0:2 Giulia Mazzola (24.), 0:3 Malina Stähli (57.), 0:4 Giulia Mazzola (78.), 0:5 Coco Brouwer (83.), 1:5 Jana Meyer (90.)