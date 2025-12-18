Südhöhenturnier startet nach Weihnachten: Spielplan und Teilnehmer

Das traditionsreiche Südhöhenturnier um den Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal steigt 2025 am 27. und 28. Dezember. Die Teilnehmer samt Vorrunden-Spielplan.
Gruppe A
Sa., 27.12.25 15:00 Uhr SSV 07 Sudberg II - TSV Ronsdorf
Sa., 27.12.25 15:20 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TSV Einigkeit Dornap
Sa., 27.12.25 15:40 Uhr TSV Beyenburg - SSV Bergisch Born
Sa., 27.12.25 16:00 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV 07 Sudberg II
Sa., 27.12.25 16:20 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Ronsdorf
Sa., 27.12.25 16:40 Uhr TSV Einigkeit Dornap - TSV Beyenburg
Sa., 27.12.25 17:00 Uhr SSV 07 Sudberg II - SSV Bergisch Born
Sa., 27.12.25 17:20 Uhr TSV Beyenburg - FSV Vohwinkel Wuppertal
Sa., 27.12.25 17:40 Uhr TSV Ronsdorf - TSV Einigkeit Dornap
Sa., 27.12.25 18:00 Uhr TSV Beyenburg - SSV 07 Sudberg II
Gruppe B
Sa., 27.12.25 18:20 Uhr Cronenberger SC - SSV Germania Wuppertal
Sa., 27.12.25 18:40 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - BV Gräfrath
Sa., 27.12.25 19:00 Uhr SC Sonnborn - SV Jägerhaus Linde
Sa., 27.12.25 19:20 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Cronenberger SC
Sa., 27.12.25 19:40 Uhr SV Jägerhaus Linde - SSV Germania Wuppertal
Sa., 27.12.25 20:00 Uhr BV Gräfrath - SC Sonnborn
Sa., 27.12.25 20:20 Uhr Cronenberger SC - SV Jägerhaus Linde
Sa., 27.12.25 20:40 Uhr SC Sonnborn - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
Sa., 27.12.25 21:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - BV Gräfrath
Sa., 27.12.25 21:20 Uhr SC Sonnborn - Cronenberger SC
