 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Südhessen: Alle Relegations- und Aufstiegsspiele im Überblick

Von der Regionalliga bis zur KLB: Der Fahrplan für die heiße Phase nach der regulären Saison +++ Übersicht Tag für Tag

von Philipp Durillo · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Noch alles offen beim A-Liga-Relegationsduell zwischen der DJK SG Eintracht Rüsselsheim und dem FC Hillal.
Noch alles offen beim A-Liga-Relegationsduell zwischen der DJK SG Eintracht Rüsselsheim und dem FC Hillal. – Foto: Dominik Claus

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Darmstadt. Die reguläre Saison ist nun auch im Fußballbezirk Darmstadt beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern. Von der Regionalliga bis zur Kreisoberliga: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegationsspiele, die in der Region gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Mittwoch, 3. Juni

Relegation Frauen-Verbandsliga Süd, Rückspiel

Mi., 03.06.2026, 20:00 Uhr
FC Gudesding Frankfurt
FC Gudesding FrankfurtFC Gudesding
FSG Kickers Mörfelden/Nauheim
FSG Kickers Mörfelden/NauheimFSG Kickers Mörfelden/Nauheim
4
0
Abpfiff

Donnerstag, 4. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
4
1
+Video

Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Hinspiele

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
3
5

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
2
1
Abpfiff

Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Hinspiele

Do., 04.06.2026, 16:00 Uhr
1. FC Langen
1. FC Langen1. FC Langen
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
1
1

Do., 04.06.2026, 18:00 Uhr
FG Seckbach 02
FG Seckbach 02Seckbach
FC Kickers Viktoria Mühlheim
FC Kickers Viktoria MühlheimKV Mühlheim
1
1
Abpfiff

Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Hinspiele

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
0
1
Abpfiff

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
0
3
Abpfiff

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 17:00 Uhr
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Spvgg. Seeheim-JugenheimSeeheim-Jug.
SSV Raunheim
SSV RaunheimSSV Raunheim
0
0
Abpfiff

Relegation zur Kreisliga A Dieburg, Hinspiel

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
PSV Groß-Umstadt
PSV Groß-UmstadtGroß-Umstadt
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
1
0

Freitag, 5. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 1

Fr., 05.06.2026, 19:00 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth II
0
1

Relegation zur Kreisliga B Groß-Gerau, Spiel 1

Fr., 05.06.2026, 19:00 Uhr
SG Dornheim
SG DornheimSG Dornheim II
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
2
2

Samstag, 6. Juni

Relegation Frauen-Hessenliga, Rückspiel

Sa., 06.06.2026, 17:00 Uhr
Obermelsungen
ObermelsungenObermelsungen
SpVgg 05 Oberrad
SpVgg 05 OberradOberrad 05
1
2
Abpfiff

Sonntag, 7. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 2

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
4
1

Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Rückspiele

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
3
1
Abpfiff

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
1
1
Abpfiff

Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Rückspiele

So., 07.06.2026, 18:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
1. FC Langen
1. FC Langen1. FC Langen
5
n.E.
4
Abpfiff

So., 07.06.2026, 16:00 Uhr
FC Kickers Viktoria Mühlheim
FC Kickers Viktoria MühlheimKV Mühlheim
FG Seckbach 02
FG Seckbach 02Seckbach
1
0
Abpfiff

Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Rückspiele

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
3
3
Abpfiff

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch
2
1

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 2

So., 07.06.2026, 18:00 Uhr
SSV Raunheim
SSV RaunheimSSV Raunheim
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
4
2

Relegation zur Kreisliga B Dieburg, Rückspiel

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
PSV Groß-Umstadt
PSV Groß-UmstadtGroß-Umstadt
0
0

Montag, 8. Juni

Relegation zur Kreisliga A Groß-Gerau, Hinspiel

Mo., 08.06.2026, 19:00 Uhr
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
FC Hillal Rüsselsheim
FC Hillal RüsselsheimFC Hillal
0
0

Dienstag, 9. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 2

Gestern, 19:00 Uhr
SV DJK Viktoria Dieburg
SV DJK Viktoria DieburgSV Dieburg
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell
1
0

Relegation zur Kreisliga B Groß-Gerau, Spiel 2

Gestern, 19:00 Uhr
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
FC Türkspor Raunheim
FC Türkspor RaunheimFC Türkspor
5
1
Abpfiff

Mittwoch, 10. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 3

Heute, 19:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
19:00live

Relegation zur Hessenliga, Endspiel in Eichenzell

Heute, 19:00 Uhr
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
19:00

Relegation zur Verbandsliga Süd, Endspiel in Darmstadt

Heute, 20:00 Uhr
FC Kickers Viktoria Mühlheim
FC Kickers Viktoria MühlheimKV Mühlheim
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
20:00

Relegation zur Gruppenliga, Endspiel in Lorsch

Heute, 19:00 Uhr
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
19:00live

Donnerstag, 11. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 3

Morgen, 19:00 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Spvgg. Seeheim-JugenheimSeeheim-Jug.
19:00

Freitag, 12. Juni

Relegation zur Kreisliga A Groß-Gerau, Rückspiel

Fr., 12.06.2026, 19:00 Uhr
FC Hillal Rüsselsheim
FC Hillal RüsselsheimFC Hillal
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
19:00

Samstag, 13. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 3

Sa., 13.06.2026, 16:00 Uhr
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth II
SV DJK Viktoria Dieburg
SV DJK Viktoria DieburgSV Dieburg
16:00

Relegation zur Kreisliga B Groß-Gerau, Spiel 3

Sa., 13.06.2026, 16:00 Uhr
FC Türkspor Raunheim
FC Türkspor RaunheimFC Türkspor
SG Dornheim
SG DornheimSG Dornheim II
16:00