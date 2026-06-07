 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Südhessen: Alle Relegations- und Aufstiegsspiele im Überblick

Von der Regionalliga bis zur KLB: Der Fahrplan für die heiße Phase nach der regulären Saison +++ Übersicht Tag für Tag

von Philipp Durillo · Heute, 00:15 Uhr · 0 Leser
Nach der 0:1-Niederlage gegen Hummetroth II rückt der Abstieg für die SG Bad König/Zell aus der Kreisoberliga näher.
Nach der 0:1-Niederlage gegen Hummetroth II rückt der Abstieg für die SG Bad König/Zell aus der Kreisoberliga näher. – Foto: Dirk Affeldt

Verlinkte Inhalte

Relegation VL Hessen
Relegation RL Südwest
Relegation Hessenliga
Relegation GL DA
Relegation KOL DA/GG

Darmstadt. Die reguläre Saison ist nun auch im Fußballbezirk Darmstadt beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern. Von der Regionalliga bis zur Kreisoberliga: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegationsspiele, die in der Region gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Samstag, 30. Mai

Relegation Frauen-Hessenliga, Hinspiel

Relegation Frauen-Verbandsliga Süd, Hinspiel

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
FSG Kickers Mörfelden/Nauheim
FSG Kickers Mörfelden/NauheimFSG Kickers Mörfelden/Nauheim
FC Gudesding Frankfurt
FC Gudesding FrankfurtFC Gudesding
2
0
Abpfiff

Mittwoch, 3. Juni

Relegation Frauen-Verbandsliga Süd, Rückspiel
Mi., 03.06.2026, 20:00 Uhr
FC Gudesding Frankfurt
FC Gudesding FrankfurtFC Gudesding
FSG Kickers Mörfelden/Nauheim
FSG Kickers Mörfelden/NauheimFSG Kickers Mörfelden/Nauheim
4
0
Abpfiff

Donnerstag, 4. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
4
1
+Video

Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Hinspiele

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
3
5

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
2
1
Abpfiff

Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Hinspiele

Do., 04.06.2026, 16:00 Uhr
1. FC Langen
1. FC Langen1. FC Langen
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
1
1

Do., 04.06.2026, 18:00 Uhr
FG Seckbach 02
FG Seckbach 02Seckbach
FC Kickers Viktoria Mühlheim
FC Kickers Viktoria MühlheimKV Mühlheim
1
1
Abpfiff

Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Hinspiele

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
0
1
Abpfiff

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
0
3
Abpfiff

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 17:00 Uhr
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Spvgg. Seeheim-JugenheimSeeheim-Jug.
SSV Raunheim
SSV RaunheimSSV Raunheim
0
0
Abpfiff

Relegation zur Kreisliga A Dieburg, Hinspiel

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
PSV Groß-Umstadt
PSV Groß-UmstadtGroß-Umstadt
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
1
0

Freitag, 5. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 1

Fr., 05.06.2026, 19:00 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth II
0
1

Relegation zur Kreisliga B Groß-Gerau, Spiel 1

Fr., 05.06.2026, 19:00 Uhr
SG Dornheim
SG DornheimSG Dornheim II
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
2
2

Samstag, 6. Juni

Relegation Frauen-Hessenliga, Rückspiel

Sonntag, 7. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 2

Heute, 14:00 Uhr
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
14:00live

Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Rückspiele

Heute, 15:00 Uhr
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
15:00

Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Rückspiele

Heute, 18:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
1. FC Langen
1. FC Langen1. FC Langen
18:00

Heute, 16:00 Uhr
FC Kickers Viktoria Mühlheim
FC Kickers Viktoria MühlheimKV Mühlheim
FG Seckbach 02
FG Seckbach 02Seckbach
16:00

Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Rückspiele

Heute, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch
15:00live

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 2

Heute, 18:00 Uhr
SSV Raunheim
SSV RaunheimSSV Raunheim
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
18:00

Relegation zur Kreisliga B Dieburg, Rückspiel

Heute, 15:00 Uhr
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
PSV Groß-Umstadt
PSV Groß-UmstadtGroß-Umstadt
15:00

Montag, 8. Juni

Relegation zur Kreisliga A Groß-Gerau, Hinspiel

Morgen, 19:00 Uhr
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
FC Hillal Rüsselsheim
FC Hillal RüsselsheimFC Hillal
19:00

Dienstag, 9. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 2

Relegation zur Kreisliga B Groß-Gerau, Spiel 2

Di., 09.06.2026, 19:00 Uhr
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
FC Türkspor Raunheim
FC Türkspor RaunheimFC Türkspor
19:00

Mittwoch, 10. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 3

Mi., 10.06.2026, 19:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
19:00live

Relegation zur Hessenliga, Endspiel

Relegation zur Verbandsliga Süd, Endspiel

Relegation zur Gruppenliga, Endspiel

Donnerstag, 11. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 3

Do., 11.06.2026, 00:00 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Spvgg. Seeheim-JugenheimSeeheim-Jug.
00:00

Freitag, 12. Juni

Relegation zur Kreisliga A Groß-Gerau, Rückspiel

Fr., 12.06.2026, 19:00 Uhr
FC Hillal Rüsselsheim
FC Hillal RüsselsheimFC Hillal
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
19:00

Samstag, 13. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 3

Sa., 13.06.2026, 16:00 Uhr
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth II
SV DJK Viktoria Dieburg
SV DJK Viktoria DieburgSV Dieburg
16:00

Relegation zur Kreisliga B Groß-Gerau, Spiel 3

Sa., 13.06.2026, 16:00 Uhr
FC Türkspor Raunheim
FC Türkspor RaunheimFC Türkspor
SG Dornheim
SG DornheimSG Dornheim II
16:00