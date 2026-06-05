Südhessen: Alle Relegations- und Aufstiegsspiele im Überblick

Darmstadt. Die reguläre Saison ist nun auch im Fußballbezirk Darmstadt beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern. Von der Regionalliga bis zur Kreisoberliga: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegationsspiele, die in der Region gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.
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Relegation Frauen-Hessenliga, Hinspiel
Relegation Frauen-Verbandsliga Süd, Hinspiel
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1
Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Hinspiele
Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Hinspiele
Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Hinspiele
Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 1
Relegation zur Kreisliga A Dieburg, Hinspiel
Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 1
Relegation zur Kreisliga B Groß-Gerau, Spiel 1
Relegation Frauen-Hessenliga, Rückspiel
Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 2
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 2
Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Rückspiele
Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Rückspiele
Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Rückspiele
Relegation zur Kreisliga B Dieburg, Rückspiel
Relegation zur Kreisliga A Groß-Gerau, Hinspiel
Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 2*
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 3
Relegation zur Hessenliga, Endspiel
Relegation zur Verbandsliga Süd, Endspiel
Relegation zur Gruppenliga, Endspiel
Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 3
Relegation zur Kreisliga A Groß-Gerau, Rückspiel
Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 3*