 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

Südhessen: Alle Relegations- und Aufstiegsspiele im Überblick

Von der Regionalliga bis zur KLB: Der Fahrplan für die heiße Phase nach der regulären Saison +++ Übersicht Tag für Tag

von Philipp Durillo · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Die Spvgg. Seeheim-Jugenheim eröffnet - nach langem Hickhack - am Donnerstag die Kreisoberliga-Relegation gegen die SSV Raunheim.
Die Spvgg. Seeheim-Jugenheim eröffnet - nach langem Hickhack - am Donnerstag die Kreisoberliga-Relegation gegen die SSV Raunheim. – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)

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Darmstadt. Die reguläre Saison ist nun auch im Fußballbezirk Darmstadt beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern. Von der Regionalliga bis zur Kreisoberliga: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegationsspiele, die in der Region gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Samstag, 30. Mai

Relegation Frauen-Hessenliga, Hinspiel

Sa., 30.05.2026, 18:30 Uhr
SpVgg 05 Oberrad
SpVgg 05 OberradOberrad 05
Obermelsungen
ObermelsungenObermelsungen
4
1
Abpfiff

Relegation Frauen-Verbandsliga Süd, Hinspiel

Sa., 30.05.2026, 16:00 Uhr
FSG Kickers Mörfelden/Nauheim
FSG Kickers Mörfelden/NauheimFSG Kickers Mörfelden/Nauheim
FC Gudesding Frankfurt
FC Gudesding FrankfurtFC Gudesding
2
0
Abpfiff

Mittwoch, 3. Juni

Relegation Frauen-Verbandsliga Süd, Rückspiel
Gestern, 20:00 Uhr
FC Gudesding Frankfurt
FC Gudesding FrankfurtFC Gudesding
FSG Kickers Mörfelden/Nauheim
FSG Kickers Mörfelden/NauheimFSG Kickers Mörfelden/Nauheim
4
0
Abpfiff

Donnerstag, 4. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1

Heute, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
14:00live

Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Hinspiele

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
15:00

Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Hinspiele

Heute, 16:00 Uhr
1. FC Langen
1. FC Langen1. FC Langen
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
16:00

Heute, 18:00 Uhr
FG Seckbach 02
FG Seckbach 02Seckbach
FC Kickers Viktoria Mühlheim
FC Kickers Viktoria MühlheimKV Mühlheim
18:00

Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Hinspiele

Heute, 15:00 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
15:00

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 1

Heute, 17:00 Uhr
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Spvgg. Seeheim-JugenheimSeeheim-Jug.
SSV Raunheim
SSV RaunheimSSV Raunheim
17:00

Relegation zur Kreisliga A Dieburg, Hinspiel

Heute, 15:00 Uhr
PSV Groß-Umstadt
PSV Groß-UmstadtGroß-Umstadt
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
15:00

Freitag, 5. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 1

Morgen, 19:00 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth II
19:00

Samstag, 6. Juni

Relegation Frauen-Hessenliga, Rückspiel

Sa., 06.06.2026, 17:00 Uhr
Obermelsungen
ObermelsungenObermelsungen
SpVgg 05 Oberrad
SpVgg 05 OberradOberrad 05
17:00live

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 2*

Sonntag, 7. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 2*

Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Rückspiele

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
15:00

Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Rückspiele

So., 07.06.2026, 18:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
1. FC Langen
1. FC Langen1. FC Langen
18:00

So., 07.06.2026, 16:00 Uhr
FC Kickers Viktoria Mühlheim
FC Kickers Viktoria MühlheimKV Mühlheim
FG Seckbach 02
FG Seckbach 02Seckbach
16:00

Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Rückspiele

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch
15:00

Relegation zur Kreisliga B Dieburg, Rückspiel

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
PSV Groß-Umstadt
PSV Groß-UmstadtGroß-Umstadt
15:00

Montag, 8. Juni

Relegation zur Kreisliga A Groß-Gerau, Hinspiel

Mo., 08.06.2026, 19:00 Uhr
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
FC Hillal Rüsselsheim
FC Hillal RüsselsheimFC Hillal
19:00

Dienstag, 9. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 2*

Mittwoch, 10. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 3*

Relegation zur Hessenliga, Endspiel

Relegation zur Verbandsliga Süd, Endspiel

Relegation zur Gruppenliga, Endspiel

Donnerstag, 11. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 3*

Freitag, 12. Juni

Relegation zur Kreisliga A Groß-Gerau, Rückspiel

Fr., 12.06.2026, 19:00 Uhr
FC Hillal Rüsselsheim
FC Hillal RüsselsheimFC Hillal
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
19:00

Samstag, 13. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, Spiel 3*