Südhessen: Alle Relegations- und Aufstiegsspiele im Überblick

Darmstadt. Die reguläre Saison ist nun auch im Fußballbezirk Darmstadt beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern. Von der Regionalliga bis zur Kreisoberliga: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegationsspiele, die in der Region gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 1
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1
Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Hinspiele
Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Hinspiele
Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Hinspiele
Keine Spiele angesetzt.
Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 2*
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 2*
Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Rückspiele
Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Rückspiele
Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Rückspiele
Keine Spiele angesetzt.
Keine Spiele angesetzt.
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 3*
Relegation zur Hessenliga, Endspiel
Relegation zur Verbandsliga Süd, Endspiel
Relegation zur Gruppenliga, Endspiel
Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 3*