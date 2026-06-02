 2026-06-02T03:22:52.672Z

Relegation

Südhessen: Alle Relegations- und Aufstiegsspiele im Überblick

Von der Regionalliga bis zur KOL: Der Fahrplan für die heiße Phase nach der regulären Saison +++ Übersicht Tag für Tag

von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
In der Relegation zur Verbandsliga gefordert: Der VfR Fehlheim.
In der Relegation zur Verbandsliga gefordert: Der VfR Fehlheim. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

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Darmstadt. Die reguläre Saison ist nun auch im Fußballbezirk Darmstadt beendet. Nun beginnt die ganz heiße Phase: Relegation! Wer löst die letzten verbleibenden Tickets für die Ligen? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Spiele auf Messers Schneide, meistens verfolgt von hunderten von Zuschauern. Von der Regionalliga bis zur Kreisoberliga: Hier seht ihr in der Übersicht alle Relegationsspiele, die in der Region gespielt werden. Um euch bestmögliche Orientierung zu geben, haben wir die Partien nach Datum geordnet. Sollte ein Spiel fehlen, schreibt uns an fupa@vrm.de.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Mittwoch, 3. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 1

Donnerstag, 4. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 1

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
14:00live

Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Hinspiele

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
15:00

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
15:00

Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Hinspiele

Do., 04.06.2026, 16:00 Uhr
1. FC Langen
1. FC Langen1. FC Langen
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
16:00

Do., 04.06.2026, 18:00 Uhr
FG Seckbach 02
FG Seckbach 02Seckbach
FC Kickers Viktoria Mühlheim
FC Kickers Viktoria MühlheimKV Mühlheim
18:00

Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Hinspiele

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00live

Do., 04.06.2026, 15:00 Uhr
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
15:00

Freitag, 5. Juni

Keine Spiele angesetzt.

Samstag, 6. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 2*

Sonntag, 7. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 2*

Relegation zur Hessenliga, Halbfinal-Rückspiele

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
15:00

Relegation zur Verbandsliga Süd, Halbfinal-Rückspiele

So., 07.06.2026, 18:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
1. FC Langen
1. FC Langen1. FC Langen
18:00

So., 07.06.2026, 16:00 Uhr
FC Kickers Viktoria Mühlheim
FC Kickers Viktoria MühlheimKV Mühlheim
FG Seckbach 02
FG Seckbach 02Seckbach
16:00

Relegation zur Gruppenliga, Halbfinal-Rückspiele

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch
15:00

Montag, 8. Juni

Keine Spiele angesetzt.

Dienstag, 9. Juni

Keine Spiele angesetzt.

Mittwoch, 10. Juni

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest, Spiel 3*

Relegation zur Hessenliga, Endspiel

Relegation zur Verbandsliga Süd, Endspiel

Relegation zur Gruppenliga, Endspiel

Donnerstag, 11. Juni

Relegation zur Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau, Spiel 3*