Der Süderneulander SV treibt die Kaderplanung für die kommende Bezirksliga-Saison weiter voran. Nach dem vielumjubelten Aufstieg aus der Ostfrieslandliga nimmt das Team von Trainer Tobias Stöhr nun erste konkrete Formen an. Den Auftakt der Neuzugänge macht dabei ein bekanntes Gesicht: Torwarttalent Silas Konken rückt fest in den Kader der ersten Herren auf.

Der 19-Jährige stammt aus der eigenen Jugend und sammelte bereits in der vergangenen Saison erste Erfahrungen im Herrenbereich. Sechs Einsätze in der abgelaufenen Spielzeit sprechen eine klare Sprache: Konken hat das Vertrauen des Trainerteams längst gewonnen.

„Silas bringt sehr viel Potenzial mit und verstärkt unser Torwartteam enorm“, lobt Cheftrainer Tobias Stöhr seinen Schützling. Mit dem festen Aufrücken des Youngsters setzt der SSV ein starkes Zeichen für die eigene Nachwuchsarbeit. In einer Liga, in der die Blau-Weißen zuletzt in der Saison 2013/14 vertreten waren, sollen neben externen Verstärkungen auch Talente aus dem eigenen Stall eine tragende Rolle spielen.