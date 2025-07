Süderneulander SV – Dritter Neuzugang aus der eigenen Jugend

Mit dem Übergang in den Herrenbereich steht Zuther vor dem nächsten Schritt seiner fußballerischen Entwicklung. Die Integration junger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gehört seit Jahren zur Philosophie des Vereins und wird beim SSV nicht nur gefordert, sondern aktiv gefördert. Dass in kurzer Zeit gleich drei Jugendspieler in den Herrenkader übernommen wurden, ist ein deutliches Zeichen für die Qualität der Jugendarbeit in Süderneuland.

Für Zuther beginnt nun eine neue sportliche Etappe, in der er sich im Herrenbereich beweisen und weiterentwickeln kann. Der Verein sieht in ihm – wie bei seinen Mitspielern Konken und Felger – nicht nur eine kurzfristige Verstärkung, sondern auch eine Investition in die Zukunft der Mannschaft. Der SSV darf gespannt sein, wie sich das junge Trio in der kommenden Saison auf dem Platz einbringt.