Der 9. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung im Kampf um Spitzenplätze und wichtige Punkte im Tabellenkeller. Während Primus SV Großefehn seine beeindruckende Serie weiter ausbauen will, lauert Verfolger TuS Pewsum nur zwei Zähler dahinter. Im Mittelfeld treffen Teams aufeinander, die zwischen Ambitionen nach oben und der Gefahr des Abrutschens balancieren. Gleichzeitig spitzt sich der Abstiegskampf zu, denn die ersten Mannschaften drohen bereits den Anschluss zu verlieren.

Aurich kam nach dem 5:2-Sieg in Hinte wieder in Schwung und hat sich damit im Mittelfeld stabilisiert. Offensiv zeigen die Auricher um Torjäger Bunger immer wieder ihre Qualitäten. Der VfL Germania Leer holte zuletzt mit dem 1:1 gegen Ihrhove einen Achtungserfolg, steht aber weiterhin nur knapp über den Abstiegsrängen. Gegen Aurich wird es auf defensive Stabilität und schnelle Konter ankommen.

Die Fusionsmannschaft aus Larrelt und Wybelsum musste zuletzt mit einem 2:2 in Wallinghausen einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Dennoch hat das Team mit vier Siegen einen guten Saisonstart hingelegt. Bunde hingegen überraschte mit dem 2:1-Auswärtssieg in Norden und schöpft dadurch neuen Mut im Abstiegskampf. Ein weiteres Erfolgserlebnis könnte TV Bunde ein Stück Luft im Tabellenkeller verschaffen.

Wallinghausen konnte sich am vergangenen Spieltag ein 2:2 gegen Larrelt/Wybelsum erkämpfen und steht mit dreizehn Punkten ordentlich da. TuRa 07 blieb zuletzt beim 1:1 gegen Hage eher blass, hat aber insgesamt eine stabile Saisonbilanz. Beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Punkt, sodass hier ein echtes Duell auf Augenhöhe zu erwarten ist. Besonders spannend wird sein, wer im Offensivspiel die entscheidenden Akzente setzen kann.

Ihrhove will nach dem 1:1 in Leer wieder zurück in die Erfolgsspur und den dritten Tabellenplatz festigen. Mit bislang fünf Siegen aus acht Spielen zeigt sich das Team von Trainer Lübbers äußerst heimstark. Der FC Norden kassierte zuletzt eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen Bunde und steckt mitten im Tabellenmittelfeld fest. Ein Sieg wäre für die Nordener wichtig, um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht völlig zu verlieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Hage SV Hage VfB Germania Wiesmoor VfB Wiesmoor 15:00 PUSH

Hage trennte sich am letzten Spieltag 1:1 von TuRa 07 und bleibt damit weiter das Remis-Team der Liga. Mit bereits fünf Unentschieden ist der Anschluss nach oben ins Stocken geraten. Wiesmoor verlor 1:2 gegen Süderneuland und steckt mit nur drei Punkten tief im Tabellenkeller. Für den VfB wird es höchste Zeit, Punkte einzufahren – sonst droht schon früh die Rolle des Abstiegskandidaten Nummer eins.

Der Aufsteiger aus Süderneuland überzeugte zuletzt mit einem 2:1-Auswärtssieg in Wiesmoor und hat nun neun Punkte auf dem Konto. Besonders im Angriff zeigt die Mannschaft immer wieder Spielfreude. Borssum musste dagegen nach gutem Start zwei Niederlagen in Folge verkraften und sucht nach Konstanz. Das direkte Duell verspricht ein enges Match zweier Teams, die sich im Mittelfeld festbeißen wollen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TuS Pewsum Pewsum TuS Eintracht Hinte TuS Hinte 15:00 PUSH