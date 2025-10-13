Der 11. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems brachte spannende Partien und einige deutliche Ergebnisse, die die Tabellenkonstellation weiter formten. Spitzenreiter SV Großefehn setzte seine Erfolgsserie fort, während TuS Pewsum mit einem Kantersieg gegen FC Norden ein kräftiges Ausrufezeichen setzte. Auch im Mittelfeld und im Abstiegskampf gab es intensive Duelle, die den Kampf um Platzierungen und Punkte weiterhin offenhalten. Insgesamt bot der Spieltag Tore, Spannung und klare Aussagen über die Form der Teams.

Aurich feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den TV Bunde. Bunde zeigte Moral und konnte nach dem früheren Rückstand schnell ausgleiche. Hinten heraus machten es die Gastgeber dann aber clever und konnten in der 90. Minute mit dem 3:1 den Sack zu machen. Aurich klettert mit dem Sieg in der Tabelle und zeigt, dass mit dieser Mannschaft in dieser Saison durchaus noch zu rechnen ist.

Concordia Ihrhove zeigte beim Auswärtsspiel eine beeindruckende Offensivleistung und setzte sich verdient durch. Larrelt hielt lange mit, musste sich aber der individuellen Klasse der Ihrhover Offensive beugen. Vor allem die schnellen Umschaltaktionen sorgten für die entscheidenden Treffer. Concordia festigt damit seine Position in den oberen Tabellenrängen, während Larrelt/FA Wybelsum trotz einer guten Leistung weiter im Mittelfeld rangiert.

TuRa 07 Westrhauderfehn setzte seine starke Heimserie fort und ließ den Gästen aus Wiesmoor keine Chance. Gerade in der zweiten Halbzeit stellten die Gastgeber durch schnelle Kombinationen die Weichen auf Sieg. Wiesmoor versuchte immer wieder über Konter zum Torerfolg zu kommen, doch die Defensive von Westrhauderfehn war aufmerksam. Mit diesem Sieg bleibt TuRa im oberen Mittelfeld der Tabelle und baut Selbstvertrauen für die kommenden Partien auf.

In einem intensiven Duell setzten sich die Gäste aus Borssum knapp durch. Wallinghausen zeigte sich kämpferisch, konnte aber vor allem in der zweiten Halbzeit defensiv die entscheidenden Fehler nicht vermeiden. Mit dem Dreier rückt BW Borssum weiter in die obere Tabellenhälfte vor und zieht an Wallinghausen vorbei.