Süderelbe verliert durch einen Konter in der Nachspielzeit

Der FC Süderelbe bleibt auch im fünften Heimspiel hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Trotz einer couragierten Vorstellung unterlag das Team von Trainer Stefan Arlt dem FC Teutonia 05 Ottensen mit 2:3 (1:2). Für die Hausherren war es bereits die dritte Niederlage am einst gefürchteten Kiesbarg.

Früh geriet Süderelbe in Rückstand: Delali Pascal Srougbo traf bereits in der 7. Minute nach Vorarbeit von Efekan Calikoglu. Zwar besorgte Marcel Andrijanic nach 27 Minuten das 1:1, doch nur fünf Minuten später stellte Makan Akpinar – erneut auf Vorlage Calikoglus – den alten Abstand wieder her. In der 54. Minute gelang Theodoros Ganitis der erneute Ausgleich, ehe Teutonias Joker Elias Assiaw in der Nachspielzeit zum Matchwinner wurde. Das 2:3 bereitete Arbes Tahirsylaj vor.

„Das Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner begann für uns denkbar ungünstig mit einem frühen Rückstand“, erklärte Süderelbes Trainer Stefan Arlt. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben uns Räume geschaffen, diese aber nicht konsequent genutzt und dadurch zu wenig Druck auf Teutonia ausgeübt. Nach dem 1:1 kassieren wir direkt im Gegenzug das 1:2 – ein klassisches Gegentor, bei dem wir komplett geschlafen haben. Nach der Pause haben wir vieles besser gemacht und waren nach dem 2:2 drauf und dran, das dritte Tor zu machen. Doch am Ende werden wir brutal ausgekontert. Diese Niederlage müssen wir uns selbst zuschreiben, weil wir unsere Chancen nicht genutzt und in der Restverteidigung wie auch im Aufbauspiel große Defizite gezeigt haben.“

Ganz anders die Gemütslage bei Gästecoach Mehdi Madani:

Danke. Ich denke, wir haben Süderelbe heute ein Stück weit mit den eigenen Waffen geschlagen. Sie sind ja extrem konterstark, aber wir haben es geschafft, sie mit einem tiefen Block zu neutralisieren. Sie hatten dadurch große Schwierigkeiten, klare Lösungen gegen unsere kompakte Defensive zu finden, und waren selbst anfällig bei schnellen Gegenstößen.

Wir kassieren zweimal den Ausgleich, jeweils in Situationen, die wir einfach besser verteidigen müssen. Beim ersten Mal ein Einwurf, bei dem wir den Rückraum nicht konsequent verteidigen. Beim zweiten Gegentor verlieren wir den Ball im Zentrum, weil wir einen geschlossenen Spieler anspielen. Sowas tut dann gegen Süderelbe besonders weh, weil sie ein brutales Umschaltspiel haben und aus wenigen Chancen Tore das Maximale rausholen.

Am Ende drei wichtige Punkte auswärts, gegen eine gute Mannschaft. Und viele Ansätze, an denen wir weiterarbeiten müssen. Vor allem was die Chancenverwertung und das Verhalten in Umschaltsituationen angeht. Aber die Mentalität, bis zum Schluss auf Sieg zu spielen, stimmt. Und das ist eine gute Basis."

Durch den späten Erfolg verbessert sich Teutonia 05 mit 21 Zählern auf den vierten Tabellenplatz. Süderelbe bleibt dagegen bei 14 Punkten stehen.



FC Süderelbe – FC Teutonia 05 Ottensen 2:3 (1:2)

FC Süderelbe: Ismael Francios Bos, Maximilian Arlt, Adrian Nkansah Apau (75. Daris H. Mehmedovic), Can Denis Yildiz, Dayo Richardt (65. Samuel Louca), Andres Munoz Hermes (65. Jephtah Asare), Alexander Koval, Marcel Andrijanic, Theodoros Ganitis (65. Hassan Zarei), Yigit Yagmur (78. Marvin Metush Alidemi), Fabio Parduhn - Trainer: Stefan Arlt

FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach, Makan Akpinar, Ryusei Abe, Jesse Jeremias Keller, Caner Levent Bektas (82. Arbes Tahirsylaj), Delali Pascal Srougbo, Eris Ibrahimi, Arsen Kusyi (67. Harif Adam), Efekan Calikoglu (46. Joel Osei Szillat) (82. Abednego Daams), Elia Boachie Boakye, Soobin Jung (57. Elias Assiaw) - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani

Schiedsrichter: Marvin Vogt (Hamburg)

Tore: 0:1 Delali Pascal Srougbo (7.), 1:1 Marcel Andrijanic (27.), 1:2 Makan Akpinar (32.), 2:2 Theodoros Ganitis (54.), 2:3 Elias Assiaw (90.+1)