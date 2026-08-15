Süderelbe ist "super glücklich" und heiß auf Pokalspiel gegen Altona Oberliga Hamburg: FC Süderelbe gewinnt gegen FC Eintracht Norderstedt II mit 3:1 und richtet den Blick nun auf das Pokalspiel bei Altona 93. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Süderelbe siegt. – Foto: Imago Images

Im dritten Anlauf hat es geklappt: FC Süderelbe steht in der Oberliga Hamburg erstmals in dieser Saison mit drei Punkten da. Nach dem 1:2 gegen Altona 93 und dem 1:1 bei TuRa Harksheide gewann der FCS am Freitagabend mit 3:1 gegen FC Eintracht Norderstedt II und kletterte mit nun vier Punkten auf Rang sieben.

Der Aufsteiger aus Norderstedt erwischte allerdings den besseren Start. Salimo Darame brachte die Gäste in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Süderelbe antwortete aber schnell: Jephtah Asare traf in der 26. Minute zum 1:1, ehe Osman Güraltunkeser die Partie in der 38. Minute per Foulelfmeter drehte. Nach der Pause sorgte ein Eigentor von Elham Ghulam Hazrat in der 59. Minute für das 3:1 und damit für die Entscheidung. Arlt: „Heute zählen nur die drei Punkte“ Nach dem Spiel überwog bei Süderelbe die Erleichterung. „Wir sind super glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben - jetzt im dritten Anlauf“, betont Trainer Stefan Arlt in den Vereinsmedien. Der FCS-Coach machte aber auch deutlich, dass er den Auftritt nicht verklären wollte.

„Heute zählen nur die drei Punkte“, hält Arlt fest. In mehreren Bereichen sieht er weiter Steigerungspotenzial: „Taktisch und bei der Verwertung der Torchancen haben wir mit Sicherheit noch eine Menge Luft nach oben.“ Gerade deshalb soll der Erfolg nicht als Endpunkt verstanden werden, sondern als Grundlage für die nächsten Aufgaben. Für Norderstedt II setzt sich der Fehlstart dagegen fort. Der Aufsteiger steht nach drei Spielen noch ohne Punkt da. Auffällig bleibt: Die Mannschaft von Tony Heine kommt offensiv auf fünf Tore, kassierte aber bereits zwölf Gegentreffer. Wird das Spiel gegen den Ball besser, dürften auch zeitnah die ersten Punkte folgen. Fokus geht sofort auf Altona

Di., 18.08.2026, 19:00 Uhr Altona 93 Altona 93 FC Süderelbe Süderelbe 19:00 PUSH