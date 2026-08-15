Süderelbe ist "super glücklich" und heiß auf Pokalspiel gegen Altona

Im dritten Anlauf hat es geklappt: FC Süderelbe steht in der Oberliga Hamburg erstmals in dieser Saison mit drei Punkten da. Nach dem 1:2 gegen Altona 93 und dem 1:1 bei TuRa Harksheide gewann der FCS am Freitagabend mit 3:1 gegen FC Eintracht Norderstedt II und kletterte mit nun vier Punkten auf Rang sieben.
Der Aufsteiger aus Norderstedt erwischte allerdings den besseren Start. Salimo Darame brachte die Gäste in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Süderelbe antwortete aber schnell: Jephtah Asare traf in der 26. Minute zum 1:1, ehe Osman Güraltunkeser die Partie in der 38. Minute per Foulelfmeter drehte. Nach der Pause sorgte ein Eigentor von Elham Ghulam Hazrat in der 59. Minute für das 3:1 und damit für die Entscheidung.
Nach dem Spiel überwog bei Süderelbe die Erleichterung. „Wir sind super glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben - jetzt im dritten Anlauf“, betont Trainer Stefan Arlt in den Vereinsmedien. Der FCS-Coach machte aber auch deutlich, dass er den Auftritt nicht verklären wollte.
„Heute zählen nur die drei Punkte“, hält Arlt fest. In mehreren Bereichen sieht er weiter Steigerungspotenzial: „Taktisch und bei der Verwertung der Torchancen haben wir mit Sicherheit noch eine Menge Luft nach oben.“ Gerade deshalb soll der Erfolg nicht als Endpunkt verstanden werden, sondern als Grundlage für die nächsten Aufgaben.
Für Norderstedt II setzt sich der Fehlstart dagegen fort. Der Aufsteiger steht nach drei Spielen noch ohne Punkt da. Auffällig bleibt: Die Mannschaft von Tony Heine kommt offensiv auf fünf Tore, kassierte aber bereits zwölf Gegentreffer. Wird das Spiel gegen den Ball besser, dürften auch zeitnah die ersten Punkte folgen.
Lange beschäftigen will sich Süderelbe mit dem ersten Ligasieg nicht. Schon am Dienstag wartet im Pokal die nächste reizvolle Aufgabe. Dann muss der FCS zu Altona 93 - also zu jenem Gegner, gegen den Süderelbe am 1. Spieltag knapp mit 1:2 verloren hatte. Die Ausgangslage hat sich seitdem deutlich verändert. Altona kassierte nach dem Auftaktsieg gegen Süderelbe erst ein 0:2 gegen TSV Sasel und ging am Freitagabend bei der TuS Dassendorf mit 0:6 unter. Der Regionalliga-Absteiger steckt damit früh in einer sportlich schwierigen Phase.
Arlt richtet den Blick entsprechend schnell nach vorne. „Auf alle Fälle ist jetzt der Fokus komplett bei Altona für das Pokalspiel“, unterstreicht er. Das Ziel ist klar: „Da wollen wir unbedingt eine Runde weiterkommen.“ Für Süderelbe bietet sich damit innerhalb weniger Tage die Chance, den ersten Ligasieg zu veredeln - und gegen einen angeschlagenen Oberliga-Konkurrenten auch im Pokal ein Ausrufezeichen zu setzen.
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