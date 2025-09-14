Süderelbe feiert ersten Oberliga-Sieg gegen den ETV

FC Süderelbe setzte sich am 8. Spieltag der Oberliga Hamburg mit 3:1 beim Eimsbütteler TV durch und feierte damit den ersten Sieg gegen die Eimsbütteler in der Oberliga-Vereinsgeschichte. Vor diesem Erfolg hatten die Gäste alle vier bisherigen Oberliga-Duelle gegen ETV verloren. Die Tore für die Gäste erzielten Joscha Oguazu (59.), Super-Joker Marvin Metush Alidemi (86.) und Samuel Louca (90.+1), nachdem Abdul-Bassitou Alassani die Hausherren in Führung gebracht hatte (53.).

Trainer Stefan Arlt zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft trotz zahlreicher Ausfälle: „Nach den vielen Verletzungen – unter anderem Luis Müller, Felix Burdzik, Anton von Westerholt, Osman Güraltunkeser, Tyrese Boakye – und der unberechtigten Sperre für Theo Ganitis sowie krankheitsbedingten Ausfällen hat die Mannschaft eine starke Reaktion gezeigt. Wir hätten uns etwas mehr Ballkontrolle gewünscht, vor allem in der Defensive, aber die Reaktion auf die Nackenschläge war sehr gut.“

Besonders hervorzuheben ist erneut Marvin Alidemi. Der 3-Tore-Mann der Saison erzielte seine Treffer allesamt nach Einwechslung – insgesamt standen ihm dabei lediglich 34 Minuten Einsatzzeit in vier Spielen zur Verfügung. Auch gegen Eimsbüttel machte er seinen Stempel als Joker der Liga deutlich.

Arlt lobte zudem die Leistung seines Torwarts: „Ismael Bos erwischte einen richtig guten Tag und hat uns entscheidend geholfen.“ Spielglück spielte ebenfalls eine Rolle, dass die Gäste trotz einer zweiten Halbzeit, in der sie nicht das geplante Spiel umsetzen konnten, die drei Punkte mitnahmen. Die vorgenommenen Wechsel griffen, und die Mannschaft belohnte sich selbst für den Kampfgeist. „Es hat Spaß gemacht, das Spiel so zu sehen, auch wenn es völlig anders verlief, als wir es normalerweise mit und gegen den Ball umsetzen wollen. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit den drei Punkten. Wir haben in diesem Jahr schon viele gute Spiele gezeigt und dafür keine Punkte bekommen“, resümierte Arlt.

Für den Eimsbütteler TV steht nun am 20. September das Auswärtsspiel beim FC Teutonia 05 Ottensen an, während Süderelbe am 21. September auswärts beim Top-Favoriten ETSV Hamburg gefordert ist.



Eimsbütteler TV Hamburg – FC Süderelbe 1:3 (1:1)

Eimsbütteler TV Hamburg: Nathanael Obeng Sallah, Juri Carl Jonny Marxen, Jean De Chatrie-Doegl, Farid Maboa Dibamba, Dilan Karim Mohamed, Josh Lesley Görtzen (60. Jasper Hölscher), Leonard Mai, Tom Politz (87. Gabriel Balde), Abdul-Bassitou Alassani (67. Max-Adrian Donel Mbodje), Jon Willem Pauli, Merlin Sinanovic (67. Bamo Karim Mohamed) - Trainer: Can Timo Schultz

FC Süderelbe: Ismael Francios Bos, Maximilian Arlt, Adrian Nkansah Apau (82. Marvin Metush Alidemi), Can Denis Yildiz, Alexander Koval, Marcel Andrijanic, Joscha Oguazu (73. Hassan Zarei), Jephtah Asare (65. Andres Munoz Hermes), Christivi-Junior Komba-Masombo (65. Dayo Richardt), Akagne Armel Gohoua, Fabio Parduhn (73. Samuel Louca) - Trainer: Stefan Arlt

Schiedsrichter: Michael Ehrenfort

Tore: 1:0 Abdul-Bassitou Alassani (53.), 1:1 Joscha Oguazu (59.), 1:2 Marvin Metush Alidemi (86.), 1:3 Samuel Louca (90.+1)