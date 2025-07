Süddeutsche Meister-Teams in Ulm gekürt

Am 26. und 27. Juli 2025 trafen sich in Ulm die besten Ü-Teams aus Süddeutschland, um in fünf Altersklassen (Ü32-Frauen, Ü32-, Ü40-, Ü50- und Ü60-Herren) die neuen Süddeutschen Meister-Teams zu ermitteln. Trotz schwieriger Witterungsbedingungen zeigten alle Teilnehmenden beeindruckenden Einsatz und große Fußballleidenschaft.

Der württembergische Vertreter im Ü32-Wettbewerb der Herren, der TSV Neuenstein, schien sich mit dem ungewohnten Kunstrasen zunächst schwerzutun: Am zweiten Tag etwa musste man sich schon im ersten Spiel dem südbadischen Kontrahenten aus Emmendingen mit einem 3:2 knapp geschlagen geben. Ein Austragen der zweiten Partie gegen die Spielvereinigung Eltville war aufgrund des Wetters leider nicht mehr möglich. Am Ende siegte die Ü32-Auswahl des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München.

Der TV Neuler erwischte einen Start ins Turnier nach Maß: Sie gewannen gegen den TSV Rettigheim, bevor es zum Showdown gegen das Team vom 1. FC Nürnberg, der als späterer Turniersieger ohne Gegentor und Punktverlust das Los für die Deutsche Meisterschaft löste, kam: Das Nürnberger Team, in dem unter anderem Martin Driller, Marek Mintal oder Andy Wolf mitwirkten, ließ jedoch nichts anbrennen und tütete ein 1:0 und damit auch den späteren Turniersieg ein. Der TV Neuler freute sich indes über die Silbermedaille.

Ü50-Herren: Downtown Boys 1986 Neckarsulm auf dem Podest

Mit acht Punkten aus vier Spielen und Rang zwei im Gesamtklassement landeten die Downtown Boys 1986 Neckarsulm einen Achtungserfolg in der Altersklasse Ü50 und distanzierte sogar den Titelverteidiger und Vorjahressieger vom FC Bayern München auf den Bronzerang. Mit zwei Siegen (1:0, 3:0) und zwei Remis beendete man das Turnier ungeschlagen, hatte aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz das Nachsehen: Gold und damit der Süddeutsche Meister-Titel ging an die hessischen Landessieger vom SG Hoechst Classique, die mit einem 3:0 im letzten Spiel an den Downtown Boys vorbeiziehen konnten.

Ü60-Herren: Leingarten erkämpft Rang vier

Der SV Leingarten startete mit zwei echten Schwergewichten als Gegner ins Turnier: Gegen die Ü-Auswahl des FC Bayern München und des Karlsruher SC gab es zwei knappe Niederlagen (0:2, 0:1), bevor mit einem Sieg über den FC Überlingen (Südbaden), seines Zeichens Süddeutscher Meister 2023 und Vizemeister 2024 die Wende eingeläutet werden konnte. Im letzten und finalen Spiel gegen den späteren Turniersieger SG Rot-Weiß Frankfurt trotzte der württembergische Vertreter noch ein Unentschieden ab und reihte sich somit auf dem vierten Platz in der Tabelle ein. Da bei den Ü60-Herren keine Deutsche Meisterschaft ausgetragen wird, konnte die SG Rot-Weiß Frankfurt bei der Süddeutschen Meisterschaft den höchstmöglichen Titel dieser Altersklasse erringen und feierte diesen anschließend ausgiebig.

Ü32-Frauen: Silber für Münchingen

Bei den Ü32-Frauen zeigte sich ein spannendes Dreierfeld an Kontrahentinnen: Der TSV Neckarau (Baden), FC Bayern München und der TSV Münchingen (Württemberg) ermittelten untereinander den Süddeutschen Meister in einer Doppelrunde „Jeder gegen Jeden“ mit Hin- und Rückspiel. Und die württembergischen Landessiegerinnen vom TSV Münchingen wussten durchaus zu überzeugen: Die Münchingerinnen, die sich in der Vorrunde noch gegen Renningen auf Verbandsebene durchsetzen konnten, konnten sich mit fünf Punkten aus vier Spielen auf dem Silberrang einquartieren, während der Turniersieg – und damit die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Berlin an die Ü32-Frauen des FC Bayern München ging. Auch das Turnier der Frauen war von starken Wetterumschwüngen betroffen, so dass mitunter eine einstündige (Wetter-)Pause einberaumt werden musste.

Ehre, wem Ehre gebührt

Im Rahmen der Siegerehrung sprachen die anwesenden Mitglieder des SFV-Ausschusses für Freizeit- und Breitensport sowie des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball allen Teams ihren Dank für spannende und fair geführte Wettbewerbe aus. „Wir investieren in jedem Jahr sehr viel Mühe in die Vorbereitung und Durchführung der Süddeutschen Ü-Meisterschaften. Trotz einiger unvorhersehbarer Widrigkeiten im Ablauf des Wochenendes wurden wir von den Teams mit großem Einsatz und tollem Sport reichlich für unsere Mühen entlohnt, wofür wir Danke sagen und höchsten Respekt zollen. Wir gratulieren den alten und neuen Süddeutschen Ü-Meistern von Herzen und sind vor dem Hintergrund der hier gezeigten Leitungen sehr zuversichtlich, dass wir uns im August über weitere süddeutsche Erfolge in Berlin freuen dürfen!“ so die Vorsitzende des Ausschusses für Freizeit- und Breitensport, Margarete Lehmann.