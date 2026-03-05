Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Süddeutsche Hallenmeisterschaft: Nächster Coup für Ruderting?
Rund 400 Kilometer und etwa vier Stunden Fahrzeit gilt es für den FC Ruderting zu absolvieren, ehe am Samstag die Süddeutsche Hallenmeisterschaft in Ehningen auf dem Programm steht.
von Leah Hauzenberger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die Vorfreude des FC Ruderting (weiße Trikots) auf die bevorstehende Süddeutsche Hallenmeisterschaft ist groß! – Foto: Bernardo Picture
Beim Turnier bekommen es die Niederbayerinnen mit dem Hegauer FV (Oberliga Baden-Württemberg), dem TuS Viktoria Großenenglis (Hessenliga), dem 1. FC Donzdorf (Verbandsliga Württemberg) sowie der SG Büchig/Neibsheim (Landesliga Baden) zu tun.
Die Vorfreude steigt. In zwei Tagen ist es soweit: Die Süddeutsche Hallenmeisterschaft der Frauen steht auf dem Programm. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem viele Teams bereits wieder draußen auf dem Platz stehen und sich auf die Rückrunde vorbereiten. Aus niederbayerischer Sicht lohnt sich dennoch ein Blick auf dieses Turnier. Die Bayernligamannschaft des FC Ruderting hat sich mit dem Sieg bei der Bayerischen im Januar qualifiziert. Insgesamt gehen fünf Teams am Samstag in Ehningen (Baden-Württemberg) an den Start. Gespielt wird dabei im Modus jeder gegen jeden. Los geht es ab 16:00 Uhr in der Sporthalle Schalkwiese. Der Sieger der Süddeutschen Hallenmeisterschaft qualifiziert sich zudem für die Deutsche Hallenmeisterschaft, die vom 13. bis 15. März in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) ausgetragen wird.
Motiviert gehen die Rudertingerinnen auf jeden Fall in das Turnier. Schließlich haben sie an die Süddeutsche Hallenmeisterschaft beste Erinnerungen. Vor zwei Jahren sicherten sie sich sogar den Titel und das auf beeindruckende Weise: Nach vier Spielen standen am Ende zehn Punkte sowie ein überragendes Torverhältnis von 20:1 zu Buche. Der Titelgewinn und das damit verbundene Ticket für die Deutsche Hallenmeisterschaft waren der verdiente Lohn. Bei der Endrunde belegten die Rudertingerinnen schließlich einen souveränen dritten Platz.
Trainer Florian Spiller blickt der Süddeutschen Hallenmeisterschaft in diesem Jahr gelassen entgegen. Große Zielvorgaben gibt es beim FC Ruderting nicht. „Wir haben kein richtiges Ziel. Wir fahren zur Süddeutschen und lassen uns überraschen“, erklärt der Rudertinger Coach. Für sein Team sei die Teilnahme ohnehin bereits eine besondere Belohnung für die Leistungen in der Hallensaison. „Es ist ein Zuckerl für diejenigen, die sich das erkämpft haben“, sagt Spiller. Entsprechend entspannt geht man in das Turnier. „Wir sind mit allem zufrieden, was kommt. Hauptsache, wir bleiben verletzungsfrei.“
Cheftrainer Florian Spiller (links) und der FC Ruderting gehen die Süddeutsche Hallenmeisterschaft ohne großen Druck an. – Foto: Bernardo Picture