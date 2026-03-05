Süddeutsche Hallenmeisterschaft: Nächster Coup für Ruderting?

Die Vorfreude des FC Ruderting (weiße Trikots) auf die bevorstehende Süddeutsche Hallenmeisterschaft ist groß! – Foto: Bernardo Picture

Die Vorfreude steigt. In zwei Tagen ist es soweit: Die Süddeutsche Hallenmeisterschaft der Frauen steht auf dem Programm. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem viele Teams bereits wieder draußen auf dem Platz stehen und sich auf die Rückrunde vorbereiten. Aus niederbayerischer Sicht lohnt sich dennoch ein Blick auf dieses Turnier. Die Bayernligamannschaft des FC Ruderting hat sich mit dem Sieg bei der Bayerischen im Januar qualifiziert. Insgesamt gehen fünf Teams am Samstag in Ehningen (Baden-Württemberg) an den Start. Gespielt wird dabei im Modus jeder gegen jeden. Los geht es ab 16:00 Uhr in der Sporthalle Schalkwiese. Der Sieger der Süddeutschen Hallenmeisterschaft qualifiziert sich zudem für die Deutsche Hallenmeisterschaft, die vom 13. bis 15. März in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) ausgetragen wird.

Motiviert gehen die Rudertingerinnen auf jeden Fall in das Turnier. Schließlich haben sie an die Süddeutsche Hallenmeisterschaft beste Erinnerungen. Vor zwei Jahren sicherten sie sich sogar den Titel und das auf beeindruckende Weise: Nach vier Spielen standen am Ende zehn Punkte sowie ein überragendes Torverhältnis von 20:1 zu Buche. Der Titelgewinn und das damit verbundene Ticket für die Deutsche Hallenmeisterschaft waren der verdiente Lohn. Bei der Endrunde belegten die Rudertingerinnen schließlich einen souveränen dritten Platz.



