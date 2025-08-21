Südderby-Kracher zum Saisonauftakt: SV Dietersheim empfängt den FC Neufahrn

Die neue Saison beginnt richtig gut: Aufsteiger Dietersheim bittet Neufahrn zum Tanz. Dabei muss der SVD auf einen wichtigen Mann verzichten.

Dietersheim – Das Warten hat ein Ende: Nach einer langen Sommerpause startet am Freitag die Punktrunde der Kreisklasse 3 – und das Eröffnungsspiel ist gleich ein richtiger Kracher: Aufsteiger SV Dietersheim empfängt um 19.30 Uhr den FC Neufahrn zum ersten Südderby der Saison.

Nach der Meisterschaft in der A-Klasse 5 und den Aufstiegsfeierlichkeiten richteten die Verantwortlichen des SVD schnell den Blick nach vorne: Die Dietersheimer fiebern den Duellen mit dem TSV Eching entgegen – und das zweite Derby ist das gegen den FC Neufahrn. „Schade, dass der SC Massenhausen den Klassenerhalt nicht geschafft hat“, sagt SVD-Clubchef Mario Spoljaric. Das wäre dann das dritte Südduell mit dem gewissen Extra-Kick gewesen.

Premiere in der Kreisklasse

Dietersheim spielt erstmals in der Vereinsgeschichte in der Kreisklasse. Im alten Ligensystem, das bis zur C-Klasse reichte und Extragruppen für die Reserven vorsah, war man einst mal in der B-Klasse am Start. Aber für Spoljaric ist das nicht das Gleiche wie die heutige Kreisklasse. „Es ist schon geil, wenn man in einer Liga komplett ohne Zweite Mannschaften spielt“, sagt der Funktionär.

Normalerweise wäre der früher in Eching in der Landesliga spielende Christopher Schindler der heißeste Kandidat für das erste Tor der Saison. Der 37-jährige Spielertrainer weilt allerdings gerade im Urlaub und wird auf dem Platz von Neuzugang Nicolas Esono Ntutum vertreten. „Natürlich ist Chris eine Maschine“, sagt Spoljaric. „Man sieht bei ihm immer, dass er schon höherklassig unterwegs war und weiß, wo das Tor steht.“ Nun muss es erst einmal ohne ihn gehen. Der Vorsitzende wird an der Seitenlinie stehen und die Aufgaben des Cheftrainers übernehmen.

Schindler selbstbewusst, Spoljaric vorsichtig

Schindler mangelt es jedenfalls nicht an Selbstbewusstsein: Er sieht bei einem positiven Saisonverlauf die Chance, mit dem SV Dietersheim im oberen Drittel der Liga mitzumischen. Spoljaric ist da deutlich vorsichtiger: „Mir würde es schon reichen, wenn wir den Klassenerhalt schaffen und länger in dieser Liga mitspielen können.“ Das kickende Personal bereitet er mit dem warnenden Zeigefinger darauf vor, dass man sich nach dem Aufstieg nun auf ein anderes Spielniveau einzustellen habe: „In der Kreisklasse bekommst du nicht mehr so viele Torchancen wie in der A-Klasse. Und wenn du gewinnen willst, musst du eine der ersten Möglichkeiten nutzen.“ Fakt ist: Wenn das gegen den FC Neufahrn gelingt, könnten die Dietersheimer mit dem ersten Ligator der Saison 2025/26 ein Stück Geschichte schreiben.