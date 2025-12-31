Südbrandenburgliga: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

---

Defensive

Julian Nemitz (FC Sängerstadt Finsterwalde)

Philipp Rödel (TSG Lübbenau 63)

Lucas Schlenger (SV Askania Schipkau)

---

Mittelfeld

Leonard Wenske (TSG Lübbenau 63)

Tamino Polka (SV Eintracht Ortrand)

Jonas Breschke (SV Wacker 21 Schönwalde)

Robert Köppchen (SV Wacker 21 Schönwalde)

---

Angriff

Ricardo Kindler (TSG Lübbenau 63)

Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau)

Etienne Pfeiffer (SV Blau-Weiß Lindenau)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

