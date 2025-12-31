 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Südbrandenburgliga: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Südbrandenburgliga

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Südbrandenburgliga

Torhüter

Willi Tanneberger (SV 1885 Golßen)

---

Defensive

Julian Nemitz (FC Sängerstadt Finsterwalde)

Philipp Rödel (TSG Lübbenau 63)

Lucas Schlenger (SV Askania Schipkau)

---

Mittelfeld

Leonard Wenske (TSG Lübbenau 63)

Tamino Polka (SV Eintracht Ortrand)

Jonas Breschke (SV Wacker 21 Schönwalde)

Robert Köppchen (SV Wacker 21 Schönwalde)

---

Angriff

Ricardo Kindler (TSG Lübbenau 63)

Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau)

Etienne Pfeiffer (SV Blau-Weiß Lindenau)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

