Südbrandenburgliga: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Willi Tanneberger (SV 1885 Golßen)
---
Julian Nemitz (FC Sängerstadt Finsterwalde)
Philipp Rödel (TSG Lübbenau 63)
Lucas Schlenger (SV Askania Schipkau)
---
Leonard Wenske (TSG Lübbenau 63)
Tamino Polka (SV Eintracht Ortrand)
Jonas Breschke (SV Wacker 21 Schönwalde)
Robert Köppchen (SV Wacker 21 Schönwalde)
---
Ricardo Kindler (TSG Lübbenau 63)
Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau)
Etienne Pfeiffer (SV Blau-Weiß Lindenau)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________