 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Südbrandenburgliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Südbrandenburgliga

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tim S./FuPa-Grafik

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Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Sängerstadt
SV Germania

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Südbrandenburgliga

Torhüter

Max Schmidt (SV Askania Schipkau): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Lukas Benes (SV Blau-Weiß Lindenau): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Julian Nemitz (FC Sängerstadt Finsterwalde): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Franz-Aaron Ullrich (TSG Lübbenau 63): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Christopher Will (TSG Lübbenau 63): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Robert Köppchen (SV Wacker 21 Schönwalde): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Pedro-Philip Stefan (FC Sängerstadt Finsterwalde): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Leonard Wenske (TSG Lübbenau 63): Dreizehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Etienne Pfeiffer (SV Blau-Weiß Lindenau): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Ricardo Kindler (TSG Lübbenau 63): Vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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