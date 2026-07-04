 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Südbrandenburg: Die FuPa-Elf der Saison auf Kreisebene

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus dem Fußballkreis Südbrandenburg

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna Richter

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

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❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

Die Ligen ohne Elf der Saison hatten über die Saison hinweg zu wenig Spieltags-Daten von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragen wurden.

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