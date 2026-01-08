 2026-01-08T07:20:55.336Z

Allgemeines
– Foto: Jens Kilisch

Südbrandenburg: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte auf Kreisebene

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus dem Kreis Südbrandenburg

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
1. KK Nord Südbrand.
Kreisliga West SBB
1. KK Süd Südbrandenb
Kreisliga Ost SBB
SVW Oderin

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

In den Ligen ohne eine FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden zu wenig Spieldaten von jeweiligen Vereinsverwaltern eingetragen. Du möchtest gerne Vereinsverwalter deines Teams werden? Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 08.1.2026, 08:00 Uhr
LSAutor