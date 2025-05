Südbadisches Pokalfinale: ein Hoselips und viel Leidenschaft

Es war ein rot-weißes Farbenmeer, das sich am Samstagmittag über die Terrasse der Gaststätte Schwarzwaldblick beim PTSV Jahn Freiburg ergoss. Sowohl der Bahlinger SC als auch der FC Auggen hatten bei der Wahl für das Pokalshirt ihrer Fans zur gleichen Farbpalette gegriffen. Und so erinnerte das Treiben vor dem Anstoß zum südbadischen Pokalendspiel im angrenzenden Dreisamstadion ein wenig an vergangene Bundesligazeiten des SC Freiburg an gleicher Stätte.