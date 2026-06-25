Südbadischer Verband: Hitzebedingte Verlegung der Verbandsspiele

Erfrischung ist derzeit elementar. | Foto: Patrick Seeger

Der Südbadische Fußballverband (SBFV) hat am Donnerstag folgende Mitteilung bekannt gegeben: Für das kommende Wochenende werden auch in Südbaden wieder sehr hohe Temperaturen erwartet. Vor diesem Hintergrund werden am Wochenende (27./28. Juni 2026) keine vom SBFV angesetzten Verbandsspiele (Relegationsspiele) im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr stattfinden. Die betroffenen Partien werden in Abstimmung mit den zuständigen Staffel- und Spielleitern auf 18:00 Uhr verlegt in Bezug auf § 45 Ziffer 2.3 der Spielordnung des SBFV. Die beteiligten Vereine können sich selbstverständlich auch auf eine zeitlich spätere Ansetzung verständigen, wenn die örtlichen Verhältnisse dies zulassen, oder eine Ansetzung auf den Vormittag (10:00 Uhr).

Der Verband empfiehlt zudem, Freundschaftsspiele und Vereinsturniere nach Möglichkeit zu verschieben oder ebenfalls in die Abendstunden zu verlegen. Die abschließende Entscheidung liegt bei den jeweiligen Veranstaltern. Der SBFV appelliert an alle Vereine, die zu erwartende Hitzebelastung bei der Planung und Durchführung ihrer Veranstaltungen besonders zu berücksichtigen und nach Möglichkeit kühlere Tageszeiten zu wählen oder komplett zu verschieben.