Südbadischer Pokal: Qualifikation bis Achtelfinale ausgelost

– Foto: Claus G. Stoll

Die Pokalsaison geht in eine neue Runde. Am Donnerstag wurden die Qualifikation, die erste und zweite Hauptrunde, sowie das Achtelfinale im SBFV-Pokal der Herren 2026/2027 ausgelost. Zu den Partien.

Die Zuteilung der Mannschaften in die Qualifikation, bzw. 1. Hauptrunde wurde gemäß Ausführungsbestimmung zum Verbandspokal (AB 2) ermittelt. Demnach sind in dieser Saison neben den gesetzten Teams (Regional- und Oberligisten 25/26 und Bezirkspokalsieger 25/26) auch die ersten jeweils ersten 8 Teams der Verbandsliga und der Landesligen (ohne zweite Mannschaften) für die 1. Hauptrunde qualifiziert. Die Auslosung der Qualifikation, sowie der 1. und 2. Runde erfolgte unter regionalen Gesichtspunkten. Zu den Partien.

Die Erstrunden-Spiele der Oberligisten werden am Mittwoch, 12.8.2025, um 18 Uhr ausgetragen. Alle Paarungen wurden bereits im DFBnet angelegt und angesetzt. Die Ansetzung der Partien erfolgt vorläufig. Heimrechtstausch kann wegen unterschiedlicher Klassenzugehörigkeit je nach Ausgang der vorhergehenden Runde (Qualifikation/1. Hauptrunde/2. Hauptrunde) notwendig werden.