Südbadische Fußballtrainer zum WM-Aus: "Es fehlt an Typen und Basics"

Das waren noch Typen. Fans im Nostalgie-Outfit nach dem WM-Aus der Nationalmannschaft in den USA. – Foto: Tom Weller (dpa)

Erneut scheitern die deutschen Fußballer bei einer WM vor dem Achtelfinale. Was ist der Hauptgrund für das frühe Aus? Was muss sich ändern? So antworten Trainer und Verantwortliche aus der Region.

Artur Fellanxa (Trainer des Landesligisten RW Stegen): "Es gab schon im Vorfeld zu viele Störfaktoren: das Torwartthema um Manuel Neuer, soll Leroy Sané spielen oder nicht. Da sind in der Kommunikation einige Fehler gemacht worden, auch ein Rudi Völler ist dafür verantwortlich. In den Spielen hat man nie eine Handschrift gesehen: Gehe ich Vollgas drauf oder stehe ich etwas tiefer? Mehr dazu und zu allen Aussagen (BZ-Plus).