Südbadens ältester Schiedsrichter ist 90: Gut gepfiffen, Legende

Hat den Ball immer im Blick: Werner Ziebold

Die Lunge rasselt, das Knie schmerzt, doch der 90-jährige Schiedsrichter Werner Ziebold aus Badenweiler zieht diese Saison in der Kreisliga B noch durch. Wie macht er das nur?

Wenn Spieltag ist, so wie heute, trinkt Werner Ziebold nach dem Aufstehen ein Glas Rote-Beete-Saft. Danach isst er ein hartgekochtes Ei, und weil der 90-Jährige beim Frühstück nicht stillsitzen kann, tapert er mit einer Banane in der Hand von der Küche ins Wohnzimmer und wieder in die Küche zurück. Dort isst er Heidelbeeren und presst eine Grapefruit aus. Wer gut pfeifen will, muss gut essen. Vor allem, wenn er 90 Jahre alt ist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.