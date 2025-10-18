Süd-Derby geht knapp an Hohenleipisch

VfB-Angreifer Florian Vogt (Mitte) brachte den späteren Sieger früh in Front, will sich hier gegen Philipp Barnack (li.), der den Briesker Anschlusstreffer markierte und Baboucarr Jeng durchsetzen.. – Foto: E. Jurowski

Mit einem knappen Erfolg setzten die Hohenleipischer die Serie ihrer Derby-Siege gegen Brieske fort, gewannen allein zu Hause das fünfte Mal in Folge. Nach der schnellen Zwei-Tore-Führung und der frühen Unterzahl der Gäste verpasste die VfB-Elf den Vorsprung auszubauen. Nach dem Wechsel spielte Brieske besser und kam fast folgerichtig zum Anschlusstreffer, der natürlich neuen Mut verlieh. Zudem waren ab der Schlussviertelstunde beide Teams nach VfB-Ampelkarte wieder in Gleichzahl. Es blieb aber auch über diese nun auch etwas hitzigere, letzte Phase inclus. langer Nachspielzeit mit einer weiteren, allerdings wohl überzogenen, Roten Karte für Brieske beim knappen, insgesamt auch verdienten Erfolg der Einheimischen.

In dieses Duell NR. 27 kamen die Briesker sehr gut ins Spiel, ließen den Ball laufen und lagen aber nach eigener Ecke durch einen starken Hohenleipischer Konter früh zurück. Felix Kniesche passte von links vor das Tor, wo Florian Vogt die Kugel zum 1:0 ins Tor setzte (6.). Wieder über die linke Seite in den Strafraum stürmend, schloss Felix Kniesche aus spitzem Winkel ab und Brieskes Alessandro Pawlewitz machte daraus ein unglückliches Eigentor (15.). Nach einer knappen halben Stunde hätte der Partie bereits vorentscheidende Richtung gegeben werden können. Briesker Foul an der Strafraumgrenze mit Feldverweis und VfB-Freistoß als Folge, den Kniesche jedoch an die Unterkante der Latte setzte (29.). In der Folge zogen sich die Platzherren etwas zurück und reagierten vornehmlich nur noch. Dennoch spielten sie den ersten Durchgang geordnet, emotionsfrei und erwachsen herunter.