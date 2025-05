Süd-Derby geht klar an Hohenleipisch

Hohenleipisch gewinnt vor knapp 400 Zuschauern hochverdient und klar das prestigeträchtige Südderby der Landesliga Süd. Per Elfmeter schnell in Führung gegangen, lagen die Gastgeber wenige Minuten darauf nach David-Walter-Doppelpack vom Punkt und per Kopf schon zurück. Mit einem sehenswerten Heber durch Cornel Böhme zum 1:3 ging es in die Kabinen. Zu Beginn des zweiten Abschnittes legten die Hohenleipischer zweimal durch Janek Müller nach und überließen danach das Spielfeld mehr oder weniger dem FCL. Die Einheimischen gaben trotz des klaren Rückstandes nie auf, trafen noch ein zweites Mal, kassierten aber durch Marvin Groll und Paul Werner weitere Treffer zum deutlichen 2:7 – Endstand durch den nun auf Konter setzenden VfB. Damit gewannen die Hohenleipischer auch das zweite Derby in dieser Saison und feierte mit dem überaus zahlreich mitgereisten VfB-Anhang ausgiebig.

Was für ein Start in das Süd – Derby.