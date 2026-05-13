Süd-Derby geht an Hohenleipisch

Mit seinem Strafstoßtreffer machte Cornel Böhme (li), hier von Dennis Kriegereit bedrängt, den Pausenvorsprung für Hohenleipisch perfekt. – Foto: E. Jurowski

Das Traditions-Süd-Derby der Landesliga endete vor erneut großartiger Zuschauerkulisse mit einem verdienten Erfolg der VfB-Elf. Vom frühen Rückstand eher angestachelt sicherten sich die Gäste am Ende die drei Punkte und bleiben am Führungsquartett dran.

Die Partie im Lauchhammeraner Waldstadion startete für die Platzherren vielversprechend, denn Tom Ruhner traf früh mit seinem fünften Saisontor zur Führung (11.).

Nach einer halben Stunde hatte der VfB das Ergebnis mit einem Doppelschlag gedreht. Zunächst besorgte Felix Kniesche den Ausgleich - aus achtzehn Metern setzte sein Schuss vor Keeper Fabian Gautsch noch einmal auf und schlug im langen Eck ein - und wenig später brachte Florian Vogt die Gäste in Führung (36). Die wurde noch vor der Pause mit einem verwandelten Foulelfmeter (40.) von Cornel Böhme ausgebaut und mit diesem Zwei-Tore-Vorsprung ging es in die Kabinen.

Eine vermeintliche Vorentscheidung war zehn Minuten nach Wiederbeginn der vierte Gästetreffer, erneut durch Felix Kniesche, der nach einer starken Kombination im Mittelfeld in Richtung FC-Kasten geschickt worden war.

Der Vorsprung ließ die Gäste in der Folge den einen und anderen Schritt zu wenig machen und Lauchhammer wurde demensprechend im Schlussviertel etwas stärker und verkürzte auf 2:4 durch Bah (71.), was jedoch nur Ergebniskosmetik sein sollte.

Für Hohenleipisch geht es weiter Schlag auf Schlag und nach drei Auswärtsspielen ist am Samstag nicht einmal zwei Wochen nach dem Hinspiel Wildau auf dem VfB-Sportgelände zu Gast. Der FCL ist in Trebbin gefordert.