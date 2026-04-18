Süd-Derby endet ohne Sieger

Beide Mannschaften boten in der Briesker Elsterkampfbahn bei wohltuend fairer Derby-Atmosphäre und ansprechender Zuschauerkulisse, bei der die VfB-Anhänger fast die Hälfte ausmachten, ein insgesamt gutes Landesligaspiel, das, wie zu erwarten, viel von der Spannung lebte und mit einer insgesamt gerechten Punkteteilung endete.
In der ersten Hälfte kamen beide Mannschaften zu Chancen, wobei die Hohenleipischer die etwas klareren Möglichkeiten zu Führung hatten. So traf Florian Vogt das leere Tor nicht und Felix Kniesche war zwei- dreimal im direkten Abschluss vor dem Tor nicht klar genug. Brieske wurde zweimal gefährlich. Erst parierte Max Kotte stark und dann hatten die Gäste Glück, dass ein Schuss nur den Querbalken touchierte.
Nach dem Wechsel fehlte dem Spiel zunächst Tempo und Dynamik aus Durchgang eins, nahm nach der Briesker Führung aber erneut Fahrt auf. „Wer hier das erste Tor macht, wird wohl gewinnen.“ hörte man nach einer guten Stunde immer wieder. Dass es so doch nicht kam, lag an der schnellen Antwort der Hohenleipischer auf die Briesker Führung. Tobias Schumann hatte zu Beginn der Schlussviertelstunde einen Gäste-Abwehrfehler zum 1:0 ausgenutzt, aber Leonard Kottes Schuss prallte nur vier Minuten später von der Querlatte hinter die FSV-Torlinie zum Ausgleich.
Während die Gastgeber etwas mutiger als in den zurückliegenden Derbys auftraten, fehlte der VfB-Elf diesmal der letzte Kick für mehr als einen Zähler, sodass man letztlich mit dem Remis zufrieden sein musste.