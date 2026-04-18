Süd-Derby endet ohne Sieger

Beide Mannschaften boten in der Briesker Elsterkampfbahn bei wohltuend fairer Derby-Atmosphäre und ansprechender Zuschauerkulisse, bei der die VfB-Anhänger fast die Hälfte ausmachten, ein insgesamt gutes Landesligaspiel, das, wie zu erwarten, viel von der Spannung lebte und mit einer insgesamt gerechten Punkteteilung endete.

In der ersten Hälfte kamen beide Mannschaften zu Chancen, wobei die Hohenleipischer die etwas klareren Möglichkeiten zu Führung hatten. So traf Florian Vogt das leere Tor nicht und Felix Kniesche war zwei- dreimal im direkten Abschluss vor dem Tor nicht klar genug. Brieske wurde zweimal gefährlich. Erst parierte Max Kotte stark und dann hatten die Gäste Glück, dass ein Schuss nur den Querbalken touchierte.