Süd-Derby elektrisiert die Fans Garath und Urdenbach wollen im Bezirksligaduell ihre Negativserien beenden.

Für Mike Kütbach ist es die Lightversion des Südderbys. „Das echte Südderby“, so der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Urdenbach war immer das zwischen dem Garather SV und dem TSV Urdenbach.“ Kütbach muss es wissen, schließlich war er jahrelang Trainer in Garath, bevor er in 2017 zum Nachbarn wechselte.

Sonntagnachmittag empfängt der 37-Jährige mit seinem Team den VfL Benrath. Und auch wenn es sich dabei vielleicht nicht um das Original des Südgipfels handelt, wird auf dem Sportplatz an der Woermannstraße am Sonntag einiges los sein. „Es werden viele Zuschauer kommen. Das war eigentlich schon immer so, wenn diese beiden Klubs aufeinander getroffen sind“, meint Benraths Trainer Ismail Hajjam. In der Partie zwischen den beiden auch in der Tabelle benachbarten Klubs geht es beileibe nicht nur um das Prestige. Der neuntplatzierte TSV Urdenbach strebt nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ebenso nach der Trendwende wie der VfL (10.), der die letzten beiden Spiele verloren hat.

„Wir wissen unsere Situation sehr gut einzuschätzen. Es wird nicht leicht für uns“, sagt Mike Kütbach. So angenehm zurückhaltend der Urdenbacher Linienchef nach dem zwischenzeitlichen Sturm auf Tabellenplatz eins blieb, so ruhig agiert der Coach auch während der aktuellen Durststrecke. „Uns fehlen derzeit 13 Spieler. Damit haben wir quasi mehr verletzte als gesunde Spieler. Wir müssen permanent improvisieren. Dass dann nicht alles rund läuft, ist ganz normal“, sagt Kütbach.