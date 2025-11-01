Süchtelns Luxusproblem, „um das uns einige beneiden“

Großen Anteil an seiner Entwicklung hat Torwarttrainer Markus Brock. „Markus ist da ganz nah dran, bei ihm ist Elias in den besten Händen“, sagt Hansen. Das Vertrauen im Trainerteam sei groß, und die Zusammenarbeit laufe „bodenständig und klar strukturiert.“

Starkes Trio zwischen den Pfosten

Doch beim ASV dreht sich nicht alles nur um das junge Talent. Mit Lonny und Kaltak stehen zwei erfahrene Keeper bereit, die das Torhüterteam komplett machen. Lonny, der bereits in der vergangenen Saison gute Leistungen zeigte, musste zuletzt verletzungsbedingt kürzertreten. „Er hatte Rückenprobleme, Bandscheibe – das kennt man in dem Alter“, sagt Hansen, ehe er anfügt: „Aber Jens ist wieder auf einem guten Niveau, hat in der zweiten Mannschaft gespielt und ist voll da.“ Hansen kennt Lonny seit fast zehn Jahren. „Ein absoluter Teamplayer. Er ordnet sich ein, tut alles für den Erfolg der Mannschaft und sorgt mit seiner Art für gute Stimmung.“

Kaltak, Neuzugang vom Oberliga-Absteiger Union Nettetal, bringt ebenfalls Qualität und Erfahrung mit. Der 28-Jährige gilt als verlässlicher Rückhalt im Training und im Spiel. „Mit Elvedin, mit Jens und Elias sind wir top aufgestellt“, betont Hansen. „Die Harmonie im Torwartteam ist hervorragend. Wir kümmern uns darum, dass diese Jungs sich gegenseitig pushen.“

Für den ASV Süchteln ist die Torwartposition derzeit kein Sorgenkind – im Gegenteil. Hansen blickt optimistisch in die Zukunft: „Es ist gut, dass wir diese drei haben. An ihnen werden wir noch sehr viel Freude haben.“ Und mittendrin: Wilms, der junge Keeper mit dem großen Potenzial. Sein Weg beim ASV hat gerade erst begonnen – doch schon jetzt steht fest: Der 20-Jährige ist mehr als nur ein Nachwuchstorwart.