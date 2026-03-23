Süchteln weiter formstark, Mennrath muss sich Sorgen machen

Der ASV Süchteln hat das Duell gegen Mennrath für sich entschieden. – Foto: Stephan Horn

Es lief bereits die 86. Minute, als der Bann gebrochen war – und mit ihm eine jahrelange Serie. Der ASV Süchteln hat erstmals ein Meisterschaftsspiel beim SC Victoria Mennrath gewonnen. Beim 1:0 (0:0) in der „Mennrather Kull“ entschied ein spätes Standardtor eine intensive Landesliga-Partie, die lange nach einem Remis aussah.

In der Folge fand auch der SC Victoria Mennrath besser ins Spiel – und kam seinerseits zu guten Möglichkeiten. Oliver Krüppel prüfte ASV-Torwart Elias Wilms in der 17. Minute mit einem Abschluss aus der Distanz, wenig später parierte Wilms auch aus kurzer Entfernung stark. Kurz darauf brannte es erneut im Süchtelner Strafraum, doch eine Hereingabe von der rechten Seite fand keinen Abnehmer.

Dabei begann die Begegnung schwungvoll – vor allem aus Sicht der Gäste. Schon nach elf Minuten setzte Leonit Popova ein erstes Ausrufezeichen, als er eine Flanke per Kopf an die Latte setzte. Nur zwei Minuten später hatte Paul Fröhling die Führung auf dem Fuß, scheiterte im Strafraum jedoch am stark reagierenden Mennrather Schlussmann Mykyta Kriukov, der per Fußabwehr klärte.

Die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch mit hohem Tempo, bei dem es nahezu im Minutentakt zwischen den Strafräumen hin und her ging. Auch nach der Pause blieb das Bild unverändert: Der SC Victoria Mennrath hatte die große Chance zur Führung, doch Philipp Preckel scheiterte gleich doppelt an Wilms, der sich als sicherer Rückhalt erwies.

Auf der Gegenseite musste auch Kriukov eingreifen, als er einen Schuss von Luca Kovacevic zur Ecke lenkte. Diese brachte schließlich die Entscheidung: Maurice Bock trat den Standard, ein Mennrather verlängerte unglücklich – und am zweiten Pfosten stand Lennart Mehler. Seinen ersten Kopfball parierte Kriukov noch, doch im Nachsetzen drückte Mehler den Ball über die Linie (86. Minute) für Süchteln. Beim 1:0 blieb es dann.

Hansen sieht rassiges Duell

Süchtelns Trainer Volker Hansen sah ein intensives Duell auf Augenhöhe: „Das war ein rassiges Spiel, das wirklich hin und her ging.“ Die Chancenverwertung ließ ihn dennoch nicht ganz zufrieden zurück: „Beide Mannschaften haben viele Möglichkeiten liegen lassen. Wenn das heute unentschieden ausgeht, darf sich keiner beschweren“, so Hansen. Dass der Treffer nach einer Standardsituation fiel, sei dann „brutal – in so einer Phase entscheidet genau so ein Tor“.

Auf Mennrather Seite fiel das Fazit trotz der Niederlage differenziert aus. Co-Trainer André Kreuels lobte die Leistung seiner Mannschaft: „Wir können stolz auf die Jungs sein. Sie haben taktisch vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Entscheidend sei letztlich die fehlende Effizienz gewesen: „Wir hatten mehrere richtig gute Chancen, aber uns hat das Quäntchen Glück gefehlt“, erklärte Kreuels. Und fügte an: „So kurz vor Schluss das Gegentor zu kassieren, tut natürlich weh.“

Während Süchteln mit nun 41 Punkten seinen vierten Tabellenplatz festigt, richtet sich der Blick beim SC Victoria Mennrath zunehmend nach unten. Mit 27 Zählern wächst der Druck– auch wenn die gezeigte Leistung Mut für die kommenden Wochen machen dürfte.

Nettetal mit halbem Dutzend

Der SC Union Nettetal feierte im Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden II einen souveränen 6:1-Erfolg und stellte dabei bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Schon zur Halbzeit führte die Elf von Trainer Kemal Kuc deutlich mit 4:0 gegen den faktischen Tabellenletzten, wobei sämtliche Treffer sehenswert herausgespielt wurden. Im zweiten Durchgang ließ Nettetal nicht nach und baute die Führung weiter aus. Besonders treffsicher präsentierte sich Branimir Galic, der gleich dreimal (25., 59., 76.) erfolgreich war. Zudem trafen Phillip Spickenbaum mit einem Doppelpack (30., 37.) und Tom Gray kurz vor der Pause (45.). Durch den überzeugenden Sieg bleibt Nettetal nun seit acht Spielen ungeschlagen und verbessert sich auf den sechsten Tabellenplatz.

Weniger erfreulich verlief der Spieltag für die VSF Amern, die im Heimspiel gegen den 1. FC Wülfrath eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen mussten. Die Partie wurde durch einen umstrittenen Foulelfmeter in der 60. Minute zugunsten der Gäste entschieden. In der Schlussphase schwächte sich Amern zusätzlich selbst, als Kapitän Maik Lambertz in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Damit kassierte die Mannschaft bereits die vierte Niederlage in Folge, verfügt aber weiterhin über ein Polster von fünf Punkten auf die Abstiegsränge.