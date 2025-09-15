Süchteln neuer Landesliga-Spitzenreiter – Nettetal patzt

Der ASV Süchteln ist neuer Tabellenführer der Landesliga, Gruppe 1. Zwar kam die Elf von Trainer Volker Hansen nicht über ein 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen die VSF Amern hinaus, doch der Punktgewinn reichte, weil der SC Union Nettetal beim SV Bergisch Born überraschend deutlich mit 1:4 unter die Räder kam.

Im Spiel gegen Amern machte sich für Süchteln vor allem der Ausfall von Leon Falter bemerkbar, der sich am Mittwochabend im Niederrheinpokalspiel gegen die SpVg Schonnebeck verletzte. Kurzfristig fiel auch Malte Thesenvitz aus. Das dann die Gäste aus Amern den besseren Start in die Partie erwischten, war nicht verwunderlich. Nach einem Eckball von Kouki Ozawa köpfte Johannes Hamacher (11. Minute) den Ball bereits früh zum 1:0 für die Gäste ins Netz. Nach gut 20 Minuten mehrten sich dann jedoch die Angriffsbemühungen der Süchtelner. Nach Zuspiel von Lennart Mehler traf Paul Fröhling aus abseitsverdächtiger Position per Heber zum 1:1-Ausgleich ins Tor. Nach einer Flanke von Lennard Brüster rettete dann Ilyas El Edghiri in höchster Not gegen Paul Fröhling. Anschließend wurde der Treffer von Amerns Malte Knop wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Amern mit Siegchance

Im zweiten Durchgang hatten die Amerner dann durchaus die Möglichkeit auf den Siegtreffer. So parierte Elvetin Kaltak aus kurzer Distanz einen Schuss von Hamacher (55.). Amern spielte jetzt insgesamt mutiger. Ein weiterer Treffer blieb jedoch aus. In den Schlussminuten wackelte dann das Aluminium, als Selman Sevinc einen Freistoß für Amern wuchtig aus Tor setzte, der Ball allerdings nur an die Latte klatschte.

„Hinten heraus haben wir Glück gehabt, da hätten wir das 1:2 kassieren können. Amern war in der zweiten Halbzeit einfach besser. In der ersten Halbzeit haben wir es jedoch richtig gut gemacht. Aber der 60. Minute hat man den Jungs einfach angemerkt, dass wir das Spiel gegen Schonnebeck noch in den Knochen hatten“, sagte ASV-Trainer Volker Hansen nach Schlusspfiff. Mit dem Punktgewinn war er zufrieden.

„In den ersten 20 Minuten haben wir das richtig gut gemacht. Anschließend waren wir allerdings zu passiv. Vielleicht lag das auch daran, dass wir das 1:0 verteidigen wollten. Uns fehlte dann der Zugriff im Spiel“, sagt Amerns Trainer Willi Kehrberg. Er fügte an: „Wir haben dann in der Halbzeit gesagt, dass wir noch etwas mehr Druck machen wollen, um dann auch das Spiel aufzubauen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser gemacht. Aufgrund der zweiten Halbzeit müssen wir das Spiel dann gewinnen.“

Dämpfer für Union Nettetal

Union Nettetal erlebte hingegen einen Dämpfer nach dem herausragenden Auftritt am Mittwochabend im Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg, bei dem Nettetal knapp mit 1:2 dem Drittligisten unterlag. Dabei lag Union zunächst durch einen Treffer von Branimir Galic (24.) zur Halbzeit in Führung. In der zweiten Halbzeit erzielte Bergisch Born jedoch vier Tore zum 4:1-Erfolg. Für die Mannschaft von Kemal Kuc war es die erste Niederlage der Saison. Zudem sah Torwart Moritz Kosfeld in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Für ihn rückte Tobias Schriddels zwischen die Pfosten, der damit zu seinem Pflichtspieldebüt für den SCU kam.

Mit 2:1 holte der SC Victoria Mennrath hingegen drei wichtige Punkte bei Oberliga-Absteiger TVD Velbert. Nachdem die Mennrath bereits nach wenigen Sekunden mit 0:1 zurücklagen, trafen anschließend Simon Littges (11.) und Konstantin Xenidis (44.) zum Sieg.