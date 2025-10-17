Süchteln II will an der Spitze bleiben, Otzenrath lauert

Der zehnte Spieltag der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen verspricht Spannung, Tore und Entscheidungen. Im Fernduell kämpfen der ASV Süchteln II und der SV Otzenrath um die Spitze. Derweil wollen der TuS Liedberg und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn ihren Negativlauf im direkten Aufeinandertreffen stoppen. Der Rheydter SV will nach dem Finaleinzug auch in der Liga nachlegen. Das ist der zehnte Spieltag:

Den Anfang machen der SC Rheindahlen und die Sportfreunde Neersbroich. Nach schwierigen Wochen feierte der SC in seinem vergangenen Spiel wieder einen Erfolg und das ausgerechnet gegen den Rheydter SV, der bis dahin noch ohne Niederlage durch die Liga marschierte. Parallel dazu sind die Sportfreunde aus Neersbroich seit sechs Liga-Partien ungeschlagen und kämpften sich somit bis auf den vierten Tabellenplatz. Diesen Lauf wollen die Gäste auch in Rheindahlen fortsetzen um den Anschluss an die Spitze zu halten. Die Hausherren wollen zeitgleich auf den vergangenen Erfolg aufbauen.

Durch einen eigenen späten Erfolg in Wickrathhahn und einem Patzer Otzenraths kletterte der ASV Süchteln II am vergangenen Spieltag zurück an die Tabellenspitze. Diese soll nun in der Begegnung mit den Sportfreunden Neuwerk II verteidigt werden. Die Neuwerker trennten sich im vergangenen Spiel gegen Korschenbroich mit 1:1 und holten damit schon das vierte Remis im achten Duell. In der Partie gegen den Tabellenführer könnten sich die Gäste mit einem Erfolg Luft im unteren Tabellendrittel verschaffen. Die Süchtelner brauchen zeitgleich nur einen Punkt um auch nach dem 10. Spieltag auf dem ersten Rang zu stehen.

Sowohl der TuS Liedberg als auch der FC Blau-Weiß Wickrathhahn haben schwere Wochen hinter sich. Während die Liedberger seit vier Spielen auf einen Dreier warten, sind die Blau-Weißen schon seit sechs Partien sieglos. Auch am vergangenen Spieltag gab es für beide Vereine nichts zu holen, auch wenn der FC nah an einem Punktgewinn gegen Süchteln war. Im direkten Aufeinandertreffen wollen beide Teams ihren Negativtrend beenden und ein Zeichen im Tabellenkeller setzen.

Der VfB Korschenbroich holte trotz einer 75-minütigen Unterzahl einen Zähler im Duell mit Neuwerk. Nun wartet mit dem Polizei SV Mönchengladbach der nächste harte Brocken auf die Korschenbroicher. Die Gladbacher sind seit sechs Liga-Duellen ungeschlagen und setzten am vergangenen Spieltag mit einem Erfolg gegen Tabellenführer Otzenrath ein weiteres Zeichen. Mit 14 Punkten steht der SV auf dem fünften Rang und hat mit einem weiteren Sieg die Möglichkeit bis auf den dritten Platz zu springen. Der VfB kann im Gegenzug mit einem Triumph am PSV vorbei ziehen.

Den vergangenen Spieltag erlebten der SV Otzenrath und die DJK Hehn völlig verschieden. Während die Hehner den zweiten Erfolg in Serie feierten und sich somit zunächst einmal von den unteren Tabellenplätzen absetzten, kassierte der SV erst die zweite Saisonpleite und verlor somit zeitgleich die Tabellenspitze an Süchteln. Die Otzenrather wollen im kommenden Duell mit der DJK wieder siegreich sein, um mit einem möglichen Patzer des ASV wieder Tabellenführer zu werden. Gleichzeitig will Hehn mit dem Schwung aus den vergangenen zwei Siegen für eine Überraschung sorgen.

