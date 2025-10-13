Süchteln II erobert Spitze zurück, Hehn legt nach

Im Kreis Mönchengladbach/Viersen stand der neunte Spieltag der Kreisliga A an. Während sich der ASV Süchteln II die Tabellenführung zurück eroberte, übte der Rheydter SV mit einem Dreier weiterhin Druck aus. Die DJK Hehn holte sich derweil den zweiten Erfolg in Serie und verschaffte sich somit Luft im Tabellenkeller. Die Sportfreunde Neersbroich setzten ihre ungeschlagene Serie auch gegen den TuS Liedberg fort.
Das erste Freitagabendspiel bestritten der Rheydter SV und der SV Schelsen. Ohne einen Dreier reisten die Gäste nach Rheydt und fuhren auch nach dem Spiel ohne Saisonsieg nach Hause. Durch Treffer von Mats Schleszies (8.), Mohamedyasine Belhamri (21.) und Melih Karakas (27.) führten die Hausherren nach 27. Minuten schon mit 3:0. Der Sieg schien somit schon klar und ungefährdet. Allerdings glaubten die Schelsener weiter an sich und kamen durch einen Doppelschlag von Tayler Helm (47.) und Vasilios Anthitsis (51.) zum 2:3-Anschluss. Der Treffer von Kevin Adrovic (75.) zum 4:2 dämpfte jedoch die Hoffnungen des SV Schelsen auf einen Punktgewinn. Die 5:2-Entscheidung brachte wieder einmal Top-Torschütze Schleszies, der nun schon bei 15. Saisontoren steht. Rheydt zeigte somit eine Reaktion auf die erste Pleite der Spielzeit, während Schelsen weiterhin auf den ersten Sieg warten muss.
In der zweiten Begegnung des Freitagabends traf die DJK Hehn auf die SpVg Odenkirchen II. Nach dem wichtigen Erfolg gegen die Red Stars Mönchengladbach setzten die Hehner im Duell mit der Spielvereinigung noch einen drauf und siegten mit 2:0. In einem lange umkämpften und spannenden Spiel sorgten Moritz Gross (73.) und Patrick Theveßen (81.) für den 2:0-Heimdreier der DJK. Mit dem zweiten Sieg in Folge kletterten die Hehner bis auf den neunten Platz und verschafften sich somit einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Für Odenkirchen war es das sechste sieglose Duell in Folge.
Der ASV Süchteln II siegte knapp und erst spät mit 1:0 beim FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Torjäger Niklas Reimelt netzte durch einen Strafstoß in der 81. Minute und sorgte somit für den wichtigen Triumph seines Teams. Die Süchtelner eroberten durch einen Patzer Otzenraths und den eigenen Erfolg die Tabellenspitze zurück. Die Blau-Weißen bleiben derweil im unteren Tabellendrittel.
Der SV Otzenrath musste sich mit 2:1 beim Polizei SV Mönchengladbach geschlagen geben und verlore somit die Tabellenführung an die Zweitvertretung des ASV Süchtelns. dabei gingen die Gäste sogar in Führung durch den Treffer von Paul Gross in der 23. Minute. Die Gladbacher schüttelten sich jedoch nur kurz und kamen schon in der 27. Minute durch Elah Al Maghamseh zum 1:1-Ausgleich. Lange sah es daraufhin nach einem Remis aus, bis Marvin Küsters nach einem Einwurf zum 2:1-Sieg einnetzte (86.). Die Gäste kassierten die zweite Saisonpleite. Gleichzeitig setzte der PSV seine starke ungeschlagene Serie fort.
Die Sportfreunde Neuwerk II und der VfB Korschenbroich trennten sich mit einem 1:1. Dabei mussten die Gäste über 70 Minuten in Unterzahl agieren, denn Ali Salgin flog nach gerade einmal 15 gespielten Minuten vom Platz. Aber auch mit einem Mann weniger glaubten die Korschenbroicher an sich und kamen durch Noumouke Diabatè tatsächlich zur 1:0-Führung (60.). Christian van Vlodrop erzielte in der Schlussphase dann doch noch den 1:1-Ausgleich der Sportfreunde und sorgte zeitgleich für den Endstand. Für beide Vereine war es schon das vierte Unentschieden dieser Spielzeit.
Auch gegen den TuS Liedberg bestätigten die Sportfreunde Neersbroich die gute Form. Robin Jungbluth (30.) brachte die Hausherren Führung, ehe Jonas Hintsches in der zweiten Hälfte auf 2:0 erhöhte (56.). Für die Entscheidung sorgte Christopher Link per Elfmetertor (80.). Der 1:3-Anschluss von Jan Alexander Luig kam zu spät (85.) und so siegten die Sportfreunde mit 3:1 gegen den TuS. Für Neersbroich war es das sechste ungeschlagene Spiel in Serie. Die Liedberger warten derweil seit vier Partien auf einen Dreier.
Spieldaten:
Rheydter SV – SV Schelsen 5:2
Rheydter SV: Leon Vosen, Onur Altuntac, Vitali Kwitko (80. Erti Mucolli), Baris Han Karaman (45. Nikita Maul), Nils Schleszies, Kevin Adrovic, Durukan Celik, Mats Schleszies, Melih Karakas (80. Valon Bajraktari), Florian Vitia, Mohamedyasine Belhamri (70. Baris Ibrahim Dalbun) - Co-Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Ionut Ilie, Marius Sentis, Lucas Jansen, Vasilios Anthitsis, Tayler Helm, Dominic Müller, Gian-Luca Jordans (50. Luka Tanaskovic), Artem Skriahin (46. Till Kruchen) - Trainer: Marc Gülzow
Schiedsrichter: Tim Venten - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Mats Schleszies (8.), 2:0 Mohamedyasine Belhamri (21.), 3:0 Melih Karakas (27.), 3:1 Tayler Helm (47.), 3:2 Vasilios Anthitsis (51.), 4:2 Kevin Adrovic (75.), 5:2 Mats Schleszies (85.)
DJK Hehn – SpVg Odenkirchen II 2:0
DJK Hehn: Henry Bradler, Janusz Kersting, Julian Brockmann, Gabriel Herrmann, Sandi Kheder, Nico Klerx (75. Dominik Santos Marques), Fabian Hentrup (84. Christian Lenzen), Felix Peter Olbrich (79. Dennis Can Horn), Noah Wilms (81. Walid Chehaida), Patrick Theveßen (88. Patrick Müller), Moritz Gross - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Tim van Luyk (44. Yannik Topüth), Mohamed Chaibi, Mehmet Sirin Özekinci (76. Robin Kutschinski), Felix Zimmermann, Nicolas Wilms (46. Ryan Mc Culloch), Kevin Volkholz (70. Daniel Halm), Michael Nelißen, Tobias Kamper, Thorben Schmitt (70. Devid Yalda), Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders
Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Moritz Gross (73.), 2:0 Patrick Theveßen (81.)
Sportfreunde Neersbroich – TuS Liedberg 3:1
Sportfreunde Neersbroich: Christian Lodes, Sebastian Heymanns, Robin Jungbluth (78. Mathis Beyer), Tim Grümmer, Felix Klomp (83. Oliver Kremers), Fabian Spancken (78. Dennis Kylau), Nicolas Puhe, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Christopher Link, Jonas Hintsches (71. Jan Hüsges) - Trainer: Oliver Glogau
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Kubilay Serin, Sinan Kleine, Philip Onkelbach, Jannik Hanfland, Muhamet Azirovic, Henri Cremer (56. Marc Neues), Jan Alexander Luig, Claudio Fernandes, Marcel Bock, Christoph Maaßen - Trainer: Fabian Vitz
Schiedsrichter: Jérôme Saag (Mönchengladbach) - Zuschauer: 68
Tore: 1:0 Robin Jungbluth (30.), 2:0 Jonas Hintsches (56.), 3:0 Christopher Link (80. Foulelfmeter), 3:1 Jan Alexander Luig (85.)
FC Blau-Weiß Wickrathhahn – ASV Einigkeit Süchteln II 0:1
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten (86. Luis Laurens Schufen), Kevin Schwiers, Christoph Wolters (71. Fabio Meaggia), Albion Hajra, Rick Voß (15. Sebastian Schopp), Jonas Peltzer, Pasqual König, Nico Gabriel Walentek (91. Tim Sturm), Christian Engels, Albin Cekic - Trainer: Mark Endemann - Trainer: Carlos Miguel
ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (90. Adrian Golub), Rohan Hirsch, Björn Fruhen, Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Leon Luca Benik (79. Lion Lambertz), Joe Recker (61. Matthias Bertges), Nils Wüsten, Jan Schouren, Niklas Reimelt (94. Ben Luca Müller) - Trainer: Marvin Hermes
Schiedsrichter: Joèl Neyka (Erkelenz ) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Niklas Reimelt (81. Foulelfmeter)
Polizei SV Mönchengladbach – SV 1909 Otzenrath 2:1
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz, Soner Güven (75. Furkan Güven), Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Elah Al Maghamseh, Ahmed El Aboussi, Faisal Mirzada, Jason Krüer (87. Elias Lukas El Moudene) - Trainer: Erhan Kuralay
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch, Laurens Padberg (76. Hakan Karamermer), Nils Ceglarek, Paul Gross, Andre Jakuszeit, Merlin Padberg, Jan-Hendrik Schmitz, Jan-Niklas Alexander Jaspers, Henrik Wirtz (83. Karl Hamacher), Arian Tolaj - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Schiedsrichter: Timo Heiber (Jüchen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Paul Gross (23.), 1:1 Elah Al Maghamseh (27.), 2:1 Marvin Küsters (86.)
Sportfreunde Neuwerk II – VfB Korschenbroich 1:1
Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Maximilian Haupts, Janik Richter (64. Patrick Kevin Scheulen), Florian Haupts, Alexander Dreilich, Christian van Vlodrop, Lucas Lingen, Robin Beckers, Noah Boecker (57. Fabian Krah), Mohammed Amraoui - Trainer: Holger Rütten
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Kolja Wirtz, Moussa Diabate (61. Elias Amani), Florim Redzepi (89. Cedric Wintzen), Simon Lierz, Anastasios Koutras, Luan Kurhasku (61. Alvis Zejnaj), Philip Schmitz, Noumouke Diabatè, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Schiedsrichter: Marc Schmitz - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Noumouke Diabatè (60.), 1:1 Christian van Vlodrop (82.)
Rot: Ali Salgin (15./VfB Korschenbroich/)
Die kommenden Spieltage:
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Rheindahlen - Neersbroich
So., 19.10.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - SF Neuwerk II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Liedberg - Wickrathhahn
So., 19.10.25 15:00 Uhr Korschenbr. - Polizei SV
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Otzenrath - DJK Hehn
So., 19.10.25 15:15 Uhr Red Stars MG - Rheydter SV
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr Rheydter SV - Odenkirchen II
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Korschenbr.
So., 26.10.25 15:00 Uhr Wickrathhahn - SF Neuwerk II
So., 26.10.25 15:00 Uhr Liedberg - Rheindahlen
So., 26.10.25 15:00 Uhr Neersbroich - SV Schelsen
So., 26.10.25 15:30 Uhr Polizei SV - ASV Süchteln II