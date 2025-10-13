Süchteln II erobert Spitze zurück, Hehn legt nach

Das erste Freitagabendspiel bestritten der Rheydter SV und der SV Schelsen. Ohne einen Dreier reisten die Gäste nach Rheydt und fuhren auch nach dem Spiel ohne Saisonsieg nach Hause. Durch Treffer von Mats Schleszies (8.), Mohamedyasine Belhamri (21.) und Melih Karakas (27.) führten die Hausherren nach 27. Minuten schon mit 3:0. Der Sieg schien somit schon klar und ungefährdet. Allerdings glaubten die Schelsener weiter an sich und kamen durch einen Doppelschlag von Tayler Helm (47.) und Vasilios Anthitsis (51.) zum 2:3-Anschluss. Der Treffer von Kevin Adrovic (75.) zum 4:2 dämpfte jedoch die Hoffnungen des SV Schelsen auf einen Punktgewinn. Die 5:2-Entscheidung brachte wieder einmal Top-Torschütze Schleszies, der nun schon bei 15. Saisontoren steht. Rheydt zeigte somit eine Reaktion auf die erste Pleite der Spielzeit, während Schelsen weiterhin auf den ersten Sieg warten muss.

In der zweiten Begegnung des Freitagabends traf die DJK Hehn auf die SpVg Odenkirchen II. Nach dem wichtigen Erfolg gegen die Red Stars Mönchengladbach setzten die Hehner im Duell mit der Spielvereinigung noch einen drauf und siegten mit 2:0. In einem lange umkämpften und spannenden Spiel sorgten Moritz Gross (73.) und Patrick Theveßen (81.) für den 2:0-Heimdreier der DJK. Mit dem zweiten Sieg in Folge kletterten die Hehner bis auf den neunten Platz und verschafften sich somit einen kleinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Für Odenkirchen war es das sechste sieglose Duell in Folge.

Der ASV Süchteln II siegte knapp und erst spät mit 1:0 beim FC Blau-Weiß Wickrathhahn. Torjäger Niklas Reimelt netzte durch einen Strafstoß in der 81. Minute und sorgte somit für den wichtigen Triumph seines Teams. Die Süchtelner eroberten durch einen Patzer Otzenraths und den eigenen Erfolg die Tabellenspitze zurück. Die Blau-Weißen bleiben derweil im unteren Tabellendrittel.

Der SV Otzenrath musste sich mit 2:1 beim Polizei SV Mönchengladbach geschlagen geben und verlore somit die Tabellenführung an die Zweitvertretung des ASV Süchtelns. dabei gingen die Gäste sogar in Führung durch den Treffer von Paul Gross in der 23. Minute. Die Gladbacher schüttelten sich jedoch nur kurz und kamen schon in der 27. Minute durch Elah Al Maghamseh zum 1:1-Ausgleich. Lange sah es daraufhin nach einem Remis aus, bis Marvin Küsters nach einem Einwurf zum 2:1-Sieg einnetzte (86.). Die Gäste kassierten die zweite Saisonpleite. Gleichzeitig setzte der PSV seine starke ungeschlagene Serie fort.

Die Sportfreunde Neuwerk II und der VfB Korschenbroich trennten sich mit einem 1:1. Dabei mussten die Gäste über 70 Minuten in Unterzahl agieren, denn Ali Salgin flog nach gerade einmal 15 gespielten Minuten vom Platz. Aber auch mit einem Mann weniger glaubten die Korschenbroicher an sich und kamen durch Noumouke Diabatè tatsächlich zur 1:0-Führung (60.). Christian van Vlodrop erzielte in der Schlussphase dann doch noch den 1:1-Ausgleich der Sportfreunde und sorgte zeitgleich für den Endstand. Für beide Vereine war es schon das vierte Unentschieden dieser Spielzeit.