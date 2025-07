Süchteln schlägt in Nettetal zu. – Foto: Markus Verwimp

Süchteln holt drei Spieler aus Nettetal Der ASV Süchteln verstärkt weiter enorm seinen Kader. Von Union Nettetal kommen drei Spieler, die in der Oberliga feste Größen waren – darunter Torhüter Elevedin Kaltak.

Die Gerüchte hielten sich bereits länger hartnäckig, nun ist es offiziell: Der ASV Süchteln verstärkt sich für die kommende Spielzeit mit gleich drei Oberliga-Spielern vom SC Union Nettetal. Neben Torwart Elvedin Kaltak (29 Jahre) und Justin Coenen (23) wechselt auch Rückkehrer Leonit Popova (20) in die Irmgardisstadt.

Für den spielstarken Popova war Nettetal rückblickend nur ein kurzer Abstecher. Bereits in der Jugend spielte er für Süchteln und avancierte anschließend zum Leistungsträger im Landesligakader. In 38 Partien erzielte er 13 Tore für Süchteln. Das weckte Begehrlichkeiten aus der Region – und so verschlug es Popova in der Vorsaison zum Oberligisten Union Nettetal. Dort kam er auf 24 Einsätze und zwei Tore. Mit dem Abstieg von Nettetal kehrt Popova nun allerdings nach Süchteln zurück. Gelungene Rückkehr von Popova

„Als sich die Möglichkeit mit Leonit ergeben hat, sind wir natürlich sofort in die Gespräche eingestiegen. Die Mannschaft hat diesbezüglich auch positiv auf ihn eingewirkt, weil die Jungs auch untereinander alle befreundet sind. Er ist natürliche eine Riesenverstärkung für uns. Sein erstes Seniorenjahr hier war sensationell. Nun freuen wir uns, dass er wieder hier bei uns ist. Gleiches gilt auch für Justin, der eine Position ausfüllt, auf der wir Handlungsbedarf hatten. Die Gespräche mit ihm waren absolut positiv und er hat uns sofort überzeugt“, sagt der Sportliche Leiter in Süchteln, Torsten Trautmann. Coenen spielte zuletzt insgesamt vier Jahre für die Nettetaler in der Oberliga. Mit 96 Spielen und zehn Toren gehörte er zu den Stützen der Mannschaft. Davor spielte der Mittelfeldspieler unter anderem in der U21-Mannschaft von VVV Venlo. Torhüter Kaltak zählt künftig mit seinen 29 Jahren zu den erfahrensten Spielern beim ASV. Ausgebildet wurde Kaltak in der Jugend von Borussia Mönchengladbach und spielte in der U17 und U19 jeweils in der Bundesliga. Auch für die U19 des 1. FC Mönchengladbach lief der Torwart in der höchsten deutschen Juniorenspielklasse auf. Anschließend folgten im Seniorenbereich die Stationen beim TSV Meerbusch (Oberliga), dem 1. FC Mönchengladbach (Landesliga) und dem 1. FC Viersen (Landesliga). Zusätzlich spielt Kaltak in der Icon League.