Süchteln hat sich oben herangepirscht

Mit 26 Punkten und Tabellenplatz fünf ging der ASV Einigkeit Süchteln in die Winterpause der Landesliga. Die Hinrunde bestätigte insgesamt den positiven sportlichen Trend der vergangenen Monate. Es überwiegt der Eindruck einer stabilen und entwicklungsfähigen Mannschaft, die sich in einer ausgeglichenen Liga behauptet hat. Trainer Volker Hansen, der das Team bereits in der Vorsaison im Frühjahr 2025 von Frank Mitschkowski übernommen hat und nun seine erste volle Saison als Süchtelner Cheftrainer bestreitet, zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden: Sowohl spielerisch als auch mental sehe er sein Team auf einem guten Weg.

Der Saisonstart verlief für den ASV vielversprechend. Früh sammelte Süchteln wichtige Punkte und setzte mit Siegen gegen TuRU Düsseldorf, DV Solingen und die SG Unterrath erste Ausrufezeichen. Besonders vor heimischem Publikum präsentierte sich die Mannschaft dominant und torhungrig. Das deutliche 8:0 gegen VfB 03 Hilden II sowie der 5:1-Erfolg gegen den SC Velbert unterstrichen die Offensivqualitäten. Auch auswärts zeigte der ASV sein Potenzial und hielt lange Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen.

Als große Stärke sieht der Trainer die Breite des Kaders. Trotz mehrerer Ausfälle blieb das Team konkurrenzfähig. „Wir haben uns im Vergleich zur Vorsaison deutlich verbessert, vor allem was Alternativen betrifft“, sagt Hansen. Die hohe Trainingsbeteiligung und der interne Konkurrenzkampf wirkten sich positiv auf die Leistungen aus. Zudem entwickelte sich das Spiel gegen den Ball weiter. Frühes Pressing, hohe Laufbereitschaft und schnelles Umschalten gehörten zu den prägenden Elementen des Süchtelner Spiels.

Ab Mitte Oktober schlichen sich jedoch Schwankungen ein. Niederlagen in Kapellen-Erft (0:3), bei Kosova Düsseldorf (0:4) und in Solingen-Wald (1:4) verhinderten eine noch bessere Platzierung zur Winterpause. „Wir hätten sicher den einen oder anderen Punkt mehr holen können“, erklärt Hansen, „aber insgesamt spiegelt der Tabellenstand unsere Leistungen recht gut wider.“ Gerade bei kompakt stehende Gegner tat sich Süchteln phasenweise schwer, das eigene Spiel konsequent durchzusetzen.

Auch mannschaftlich ist eine klare Handschrift erkennbar: Der ASV tritt geschlossen auf, zeigt Moral und bleibt auch nach Rückschlägen stabil. Sie stellte sich nicht hinten rein, sondern versuchte Situationen stets spielerisch zu lösen. Im ersten Saisonspiel schlug Süchteln nach 0:1-Rückstand gegen DV Solingen noch zurück, indem es das Spiel noch in Halbzeit eins in einen 2:1-Sieg drehte. Mehrere junge Spieler nutzten ihre Einsatzzeiten und zahlten das Vertrauen mit engagierten Auftritten zurück.

Das muss besser werden

Verbesserungsbedarf besteht vor allem in der Chancenverwertung. Immer wieder ließ der ASV gute Möglichkeiten ungenutzt und machte sich das Leben dadurch selbst schwer. Dazu führten individuelle Fehler bei Standardsituationen und im Spielaufbau immer wieder zu vermeidbaren Gegentoren. „Da müssen wir konzentrierter und klarer werden“, fordert Hansen. In engen Partien fehlte zudem gelegentlich die letzte Konsequenz im Abschluss. Zwar hat Süchteln mit 38 erzielten Toren wahrlich keinen schlechten Wert geliefert, hätte hier aber noch Luft nach oben gehabt.

So geht es weiter

Bereits seit Anfang Januar ist Süchteln in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Mit Finn Theißen (FC Büderich) stößt ein Neuzugang zum Kader, der zusätzliche Stabilität im Zentrum bringen soll. Ziel bleibt es, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen, „Wenn wir unsere Leistungen bestätigen und konstanter werden, ist nach oben noch etwas möglich“, sagt Hansen. Die Verantwortlichen setzen dabei auf Kontinuität und Ruhe im Umfeld. Der ASV weiß um die Enge der Liga – umso wichtiger wird es sein, von Beginn an wieder auf Betriebstemperatur zu kommen und die Trainingsinhalte konsequent umzusetzen. Bis zum Rückrundenstart am 1. Februar beim DV Solingen, ist noch am kommenden Sonntag noch ein Testspiel bei Oberligist Holzheimer SG geplant. Die bisherige Testspiel-Bilanz ist gut: Da gab es drei Siege in drei Spielen.