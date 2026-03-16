Süchteln feiert klaren Sieg, Amern und Nettetal treten auf der Stelle

Nach sechs Spielen ohne Gegentreffer hat der SC Union Nettetal in der Landesliga wieder Tore kassiert – und musste sich beim abstiegsbedrohten 1. FC Wülfrath mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Lange sah es danach aus, als könnten die Gäste ihre starke Serie fortsetzen, ehe Leon Bachmann mit einem spektakulären Distanzschuss von Partie in der zweiten Hälfte ausglich.
Nettetal startete konzentriert in die Begegnung und ging früh in Führung. Bereits in der fünften Minute nutzten die Gäste ihre erste Möglichkeit konsequent aus. Mats Platen wurde in die Tiefe geschickt, behielt vor dem Tor die Übersicht und legte quer auf Branimir Galic. Der Torjäger musste nur noch einschieben und erzielte mit seinem zwölften Saisontreffer das 1:0.
Auch danach hatte Nettetal mehr Ballbesitz und bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen, ohne allerdings klare Torchancen zu kreieren. Wülfrath verteidigte kompakt und versuchte über Standards gefährlich zu werden – mit Erfolg. In der 39. Minute brachte Toni Zupo einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum. Der Ball segelte an Freund und Feind vorbei und schlug im langen Eck zum überraschenden 1:1 ein.
Die Antwort der Gäste folgte jedoch noch vor der Pause. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke brachte Tom Gray den Ball erneut in den Strafraum. Dort setzte sich Platen durch und köpfte zur erneuten Nettetaler Führung ein (42. Minute). Mit dem 2:1 ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie zunächst etwas an Tempo. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, klare Torchancen waren selten. Die beste Gelegenheit der Gastgeber hatte Timo Conde, der nach einem Steilpass frei vor Nettetals Torwart Moritz Kosfeld auftauchte, jedoch am Schlussmann scheiterte (54.). In der 68. Minute fiel dann doch der Ausgleich – und zwar spektakulär. Leon Bachmann dribbelte unbedrängt auf die Nettetaler Defensive zu und zog aus rund 18 Metern ab. Sein Schuss schlug unhaltbar im linken Winkel ein. In der Schlussphase versuchten beide Teams, die Entscheidung herbeizuführen, doch große Möglichkeiten blieben aus.
Trainer Kemal Kuc sah trotz des späten Ausgleichs auch positive Aspekte. Seine Mannschaft war stark ersatzgeschwächt nach Wülfrath gereist. Mehrere Stammspieler fehlten oder waren angeschlagen. „Wir sind mit vielen Problemen ins Spiel gegangen. Einige Spieler konnten kaum trainieren“, erklärte er. Dennoch sei mehr möglich gewesen: „Wir haben das Spiel lange kontrolliert und hätten nach der Pause das dritte Tor machen können. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich entschieden gewesen“, resümierte Kuc. So blieb es am Ende beim 2:2 – einem Ergebnis, ein Punkt der Wülfrath im Abstiegskampf hilft – und Nettetal hat trotz des verpassten Sieges immerhin seine Serie ohne Niederlage ausgebaut.
Eine bitte 3:4-Niederlage mussten die VSF Amern bei SSV Bergisch Born hinnehmen. Luca Dorsch (5., 44.) zunächst für eine 2:0-Pausenführung. Allerfings mussten die Gäste im ersten Durchgang bereits dreimal wechseln. Nach der Pause drehten die Hausherren zunächst die Partie, ehe Omar Boudoudou (77.) zum 3:3-Ausgleich traf. Sechs Minuten später traf dann allerdings auch Born. Amern ist Achter und hat immer noch ein Acht-Punkte-Polster auf die Abstiegszone.
Etwas weniger komfortabel ist die Lage in Mennrath, das als Zehnter nur vier Punkte Vorsprung hat: Mit 1:3 hatte der SC Victoria Mennrath beim FC Kosova das Nachsehen. Noah Kubawitz (43.) traf kurz vor der Pause zum 1:2-Anschluss, die Wende fand aber nicht mehr statt.
Reichlich Tore gab es in der Partie des ASV Süchteln, der sich gegen die SG Unterrath mit 6:3 durchsetzte. Leo Rennett (5.), Finn Theißen (22.), Paul Fröhling (72., 79.) und zwei Mal Toni Weis (81., 83.) erzielten die Tore für die Elf von Trainer Volker Hansen. Als bester regionaler Landesligist behauptete Süchteln den vierten Platz.