Süchteln feiert klaren Sieg, Amern und Nettetal treten auf der Stelle

Trainer Kemal Kuc sah trotz des späten Ausgleichs auch positive Aspekte. Seine Mannschaft war stark ersatzgeschwächt nach Wülfrath gereist. Mehrere Stammspieler fehlten oder waren angeschlagen. „Wir sind mit vielen Problemen ins Spiel gegangen. Einige Spieler konnten kaum trainieren“, erklärte er. Dennoch sei mehr möglich gewesen: „Wir haben das Spiel lange kontrolliert und hätten nach der Pause das dritte Tor machen können. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich entschieden gewesen“, resümierte Kuc. So blieb es am Ende beim 2:2 – einem Ergebnis, ein Punkt der Wülfrath im Abstiegskampf hilft – und Nettetal hat trotz des verpassten Sieges immerhin seine Serie ohne Niederlage ausgebaut.

Siege für SSV Born, Kosova und Süchteln