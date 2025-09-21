Süchteln feiert Kantersieg in Unterrath, knappe Spiele überall

Der 6. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hatte es in sich: TuRU Düsseldorf teilte sich die Punkte mit der 1. Spvg. Solingen Wald 03, Victoria Mennrath setzte sich gegen den FC Kosova Düsseldorf durch und der FC Remscheid gewann knapp gegen den VfB Hilden II. Außerdem feierte Union Nettetal einen Heimsieg gegen den 1. FC Wülfrath, während der ASV Süchteln bei der SG Unterrath gleich sechs Treffer erzielte.

Victoria Mennrath gewann vor 150 Zuschauern mit 2:0 gegen den FC Kosova Düsseldorf - ein Ausrufezeichen! Lange hielt Kosova die Begegnung offen, bis Paul Szymanski nach 70 Minuten die Führung erzielte. Nur zwei Minuten darauf erhöhte der eingewechselte Oliver Krüppel auf 2:0. Dieser Doppelschlag lässt Menrath an Kosova vorbei auf Rang acht ziehen.

Vor 198 Zuschauern trennten sich TuRU Düsseldorf und die 1. Spvg. Solingen Wald 03 2:2. Die Gäste gingen nach einer halben Stunde durch Georgios Siadas in Führung, ehe Mohamed Darwish in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich traf. Im zweiten Durchgang brachte Fabio Di Gaetano Solingen Wald erneut nach vorne, doch nur fünf Minuten später stellte Melva Luzalunga den Endstand her. Beide Teams bleiben so im Verfolgerfeld der Spitze, die mit 14 Punkten nur maximal vier Zähler mehr hat.

Ein packendes Duell boten die VSF Amern und der SSV Bergisch Born, das 2:2 endete. Malte Knop traf in den ersten zwölf Minuten gleich doppelt für die Hausherren. Nach der Pause verkürzte Germano Bonanno (53.) und in der Nachspielzeit glich Gael Ntolo dramatisch aus. Überschattet wurde die Partie von zwei Platzverweisen: Sowohl Lamin Fuchs als auch Selman Sevinc mussten in der 77. Minute mit Rot vom Feld.

Vor heimischem Publikum gewann SC Union Nettetal knapp mit 1:0 gegen den 1. FC Wülfrath. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Joker Phillip Spickenbaum kurz nach seiner Einwechslung für die Entscheidung (57.). Nettetal verteidigte den knappen Vorsprung mit Geschick, und bleibt dicht an Süchteln dran.

Der FC Remscheid setzte sich vor 150 Zuschauern mit 2:1 gegen die U23 des VfB 03 Hilden durch. Nach einer knappen halben Stunde traf Antonio Zupo zum 1:0, ehe Furkan Tasdemir nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Brandon Gjikani brachte Hilden schnell zurück ins Spiel, doch trotz Unterzahl nach der Roten Karte gegen Torschütze Tasdemir (80.) verteidigten die Gastgeber ihren knappen Vorsprung erfolgreich bis zum Abpfiff. Hilden II bleibt punktlos.

Der DV Solingen feierte einen 3:1-Sieg gegen den SC Velbert. Zwar gingen die Gäste durch Mert Celik nach zwölf Minuten in Führung, doch noch vor der Pause glich Tuncay Muhammet Altuntas aus. Im zweiten Durchgang drehte Ali-Can Ilbay mit einem Treffer aus kurzer Distanz das Spiel, den Sieg stellte Bilal El Ouamari in der Nachspielzeit sicher.

Mit einem Doppelschlag in der ersten Halbzeit legte der SC Kapellen-Erft den Grundstein für den 2:0-Erfolg gegen den TSV Solingen. Innerhalb von nur zwei Minuten trafen Simon Sasse (35.) und Alexander Fuchs (36.). Die Gäste mühten sich zwar, doch Kapellen verteidigte die Führung souverän und ließ kaum Chancen zu. Nach 90 Minuten stand ein ungefährdeter Heimsieg, der die Mannschaft von Lennart Ingmann in der Spitzengruppe hält.

Gegen die punktlosen Velberter fuhr die DJK Gnadental den wichtigen 1:0-Erfolg ein und verlässt damit vorerst den Tabellenkeller. Kurios: Platz zwei ist genauso weit entfernt wie ein direkter Abstiegsplatz.

Deutlich mit 6:1 gewann der ASV Einigkeit Süchteln bei der SG Unterrath. Bereits nach 18 Minuten stand es 0:2, ehe die Gastgeber durch Shuki Hamanosono verkürzten. Nach der Pause zog Süchteln davon: Maurice Bock und Paul Fröhling erhöhten binnen zwei Minuten, später stellte Joker Lennard Brüster den Endstand her. Mit diesem Erfolg bleibt Süchteln einerseits Tabellenführer, sorgt aber auch für einen Paukenschlag.

____

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen

So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern

So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf

So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert

So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath

So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental

So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid

So., 28.09.25 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath



8. Spieltag

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert

So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf

So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II

So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen

So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln

So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born

So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath