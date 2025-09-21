 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Jubel bei Süchteln und Solingen.
Jubel bei Süchteln und Solingen. – Foto: Markus Verwimp

Süchteln feiert Kantersieg in Unterrath, knappe Spiele überall

Landesliga Niederrhein 1: Die Liga ist eng wie nie - die DJK Gnadental hat als Beispiel vier Punkte Rückstand auf einen möglichen Aufstiegsplatz, aber auch vier Punkte Vorsprung auf den absoluten Tabellenkeller. ASV Süchteln feiert Kantersieg bei der SG Unterrath, Coup für Victoria Mennrath, Union Nettetal und DV Solingen bleiben dran.

Der 6. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hatte es in sich: TuRU Düsseldorf teilte sich die Punkte mit der 1. Spvg. Solingen Wald 03, Victoria Mennrath setzte sich gegen den FC Kosova Düsseldorf durch und der FC Remscheid gewann knapp gegen den VfB Hilden II. Außerdem feierte Union Nettetal einen Heimsieg gegen den 1. FC Wülfrath, während der ASV Süchteln bei der SG Unterrath gleich sechs Treffer erzielte.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
2
0
Abpfiff

Victoria Mennrath gewann vor 150 Zuschauern mit 2:0 gegen den FC Kosova Düsseldorf - ein Ausrufezeichen! Lange hielt Kosova die Begegnung offen, bis Paul Szymanski nach 70 Minuten die Führung erzielte. Nur zwei Minuten darauf erhöhte der eingewechselte Oliver Krüppel auf 2:0. Dieser Doppelschlag lässt Menrath an Kosova vorbei auf Rang acht ziehen.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
2
2
Abpfiff

Vor 198 Zuschauern trennten sich TuRU Düsseldorf und die 1. Spvg. Solingen Wald 03 2:2. Die Gäste gingen nach einer halben Stunde durch Georgios Siadas in Führung, ehe Mohamed Darwish in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich traf. Im zweiten Durchgang brachte Fabio Di Gaetano Solingen Wald erneut nach vorne, doch nur fünf Minuten später stellte Melva Luzalunga den Endstand her. Beide Teams bleiben so im Verfolgerfeld der Spitze, die mit 14 Punkten nur maximal vier Zähler mehr hat.

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
2
2
Abpfiff
Ein packendes Duell boten die VSF Amern und der SSV Bergisch Born, das 2:2 endete. Malte Knop traf in den ersten zwölf Minuten gleich doppelt für die Hausherren. Nach der Pause verkürzte Germano Bonanno (53.) und in der Nachspielzeit glich Gael Ntolo dramatisch aus. Überschattet wurde die Partie von zwei Platzverweisen: Sowohl Lamin Fuchs als auch Selman Sevinc mussten in der 77. Minute mit Rot vom Feld.

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
1
0
Abpfiff
Vor heimischem Publikum gewann SC Union Nettetal knapp mit 1:0 gegen den 1. FC Wülfrath. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Joker Phillip Spickenbaum kurz nach seiner Einwechslung für die Entscheidung (57.). Nettetal verteidigte den knappen Vorsprung mit Geschick, und bleibt dicht an Süchteln dran.

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
2
1
Abpfiff

Der FC Remscheid setzte sich vor 150 Zuschauern mit 2:1 gegen die U23 des VfB 03 Hilden durch. Nach einer knappen halben Stunde traf Antonio Zupo zum 1:0, ehe Furkan Tasdemir nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Brandon Gjikani brachte Hilden schnell zurück ins Spiel, doch trotz Unterzahl nach der Roten Karte gegen Torschütze Tasdemir (80.) verteidigten die Gastgeber ihren knappen Vorsprung erfolgreich bis zum Abpfiff. Hilden II bleibt punktlos.

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
3
1
Abpfiff
Der DV Solingen feierte einen 3:1-Sieg gegen den SC Velbert. Zwar gingen die Gäste durch Mert Celik nach zwölf Minuten in Führung, doch noch vor der Pause glich Tuncay Muhammet Altuntas aus. Im zweiten Durchgang drehte Ali-Can Ilbay mit einem Treffer aus kurzer Distanz das Spiel, den Sieg stellte Bilal El Ouamari in der Nachspielzeit sicher.

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
2
0
Abpfiff
Mit einem Doppelschlag in der ersten Halbzeit legte der SC Kapellen-Erft den Grundstein für den 2:0-Erfolg gegen den TSV Solingen. Innerhalb von nur zwei Minuten trafen Simon Sasse (35.) und Alexander Fuchs (36.). Die Gäste mühten sich zwar, doch Kapellen verteidigte die Führung souverän und ließ kaum Chancen zu. Nach 90 Minuten stand ein ungefährdeter Heimsieg, der die Mannschaft von Lennart Ingmann in der Spitzengruppe hält.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
1
0
Abpfiff
Gegen die punktlosen Velberter fuhr die DJK Gnadental den wichtigen 1:0-Erfolg ein und verlässt damit vorerst den Tabellenkeller. Kurios: Platz zwei ist genauso weit entfernt wie ein direkter Abstiegsplatz.

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1
6
Abpfiff
Deutlich mit 6:1 gewann der ASV Einigkeit Süchteln bei der SG Unterrath. Bereits nach 18 Minuten stand es 0:2, ehe die Gastgeber durch Shuki Hamanosono verkürzten. Nach der Pause zog Süchteln davon: Maurice Bock und Paul Fröhling erhöhten binnen zwei Minuten, später stellte Joker Lennard Brüster den Endstand her. Mit diesem Erfolg bleibt Süchteln einerseits Tabellenführer, sorgt aber auch für einen Paukenschlag.

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert
So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid
So., 28.09.25 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert
So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln
So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath

