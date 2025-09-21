Süchteln feiert Kantersieg in Unterrath, knappe Spiele überall

Der 6. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hatte es in sich: TuRU Düsseldorf teilte sich die Punkte mit der 1. Spvg. Solingen Wald 03, Victoria Mennrath setzte sich gegen den FC Kosova Düsseldorf durch und der FC Remscheid gewann knapp gegen den VfB Hilden II. Außerdem feierte Union Nettetal einen Heimsieg gegen den 1. FC Wülfrath, während der ASV Süchteln bei der SG Unterrath gleich sechs Treffer erzielte.
Victoria Mennrath gewann vor 150 Zuschauern mit 2:0 gegen den FC Kosova Düsseldorf - ein Ausrufezeichen! Lange hielt Kosova die Begegnung offen, bis Paul Szymanski nach 70 Minuten die Führung erzielte. Nur zwei Minuten darauf erhöhte der eingewechselte Oliver Krüppel auf 2:0. Dieser Doppelschlag lässt Menrath an Kosova vorbei auf Rang acht ziehen.
Vor 198 Zuschauern trennten sich TuRU Düsseldorf und die 1. Spvg. Solingen Wald 03 2:2. Die Gäste gingen nach einer halben Stunde durch Georgios Siadas in Führung, ehe Mohamed Darwish in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich traf. Im zweiten Durchgang brachte Fabio Di Gaetano Solingen Wald erneut nach vorne, doch nur fünf Minuten später stellte Melva Luzalunga den Endstand her. Beide Teams bleiben so im Verfolgerfeld der Spitze, die mit 14 Punkten nur maximal vier Zähler mehr hat.
Der FC Remscheid setzte sich vor 150 Zuschauern mit 2:1 gegen die U23 des VfB 03 Hilden durch. Nach einer knappen halben Stunde traf Antonio Zupo zum 1:0, ehe Furkan Tasdemir nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Brandon Gjikani brachte Hilden schnell zurück ins Spiel, doch trotz Unterzahl nach der Roten Karte gegen Torschütze Tasdemir (80.) verteidigten die Gastgeber ihren knappen Vorsprung erfolgreich bis zum Abpfiff. Hilden II bleibt punktlos.
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert
So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid
So., 28.09.25 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath
8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert
So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln
So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath